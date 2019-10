Matka pijana w krzakach, dziecko głodne przed domem





Kiedy policjanci dotarli na miejsce interwencji, przed budynkiem zauważyli 8-letniego chłopca, który powiedział im, że mamy nie ma w domu, a on jest głodny i nie ma co jeść. Weszli w głąb podwórka i znaleźli nietrzeźwą matkę, która spała w krzakach. Obok niej leżała butelka piwa. O niewłaściwej opiece nad małoletnim synem poinformowała policjantów z Giżycka (woj. warmińsko-mazurskie) osoba postronna.

Jak podkreśla warmińsko-mazurska policja, giżyccy dzielnicowi, którzy w poniedziałek interweniowali w tej rodzinie, nie spodziewali się tego, co zastali na miejscu.

Interwencje rodzinne

Pijana matka jechała odebrać dziecko z kolonii Pijana matka... czytaj dalej » Kiedy policjanci dostali zgłoszenie o nietrzeźwej matce, postanowili to jak najszybciej sprawdzić i pojechali pod wskazany adres. Przed domem zauważyli 8-letniego chłopca. Podeszli do niego i zaczęli z nim rozmawiać. Wtedy chłopiec powiedział im, że mamy nie ma w domu, a on nie ma co jeść i jest głodny. Policjanci dokładnie sprawdzili, co się dzieje w tym domu. Wcześniej obeszli otoczenie budynku i w jego głębi zauważyli nietrzeźwą matkę, która spała w krzakach. Tuż obok niej leżała reklamówka z piwem. Obudzili kobietę. Nie do końca była świadoma tego, co dzieje się wokół niej.

- Policjanci weszli do mieszkania kobiety, które zastali w brudzie i bałaganie. Ustalili, że chłopczyk spał w brudnej pościeli, wychowywał się w fatalnych warunkach, a w lodówce miał jedzenie, które nie nadawało się już do spożycia – przekazał sierżant sztabowy Tomasz Markowski z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji.

Chłopiec nie chodził do szkoły

Po interwencji dzielnicowych dziecko trafiło pod opiekę rodziny, która zobowiązała się zadbać o 8-latka. Notatkę z przeprowadzonej interwencji razem z odpowiednią dokumentacją policjanci przekażą do sądu rodzinnego. Informacja o sytuacji tej rodziny dotarła też do instytucji pomocowych. - Funkcjonariusze ustalili również, do jakiej szkoły uczęszcza chłopczyk. Po kontakcie z pracownikami oświaty okazało się, że od pewnego czasu nie uczęszczał on na zajęcia lekcyjne i nie miał wykupionych wymaganych podręczników – dodał Markowski.

Policjanci i pracownicy opieki społecznej ustalają wszystkie okoliczności dotyczące sytuacji w tej rodzinie. Za nieodpowiednie sprawowanie opieki nad dzieckiem matce grozi ograniczenie lub utrata praw rodzicielskich.