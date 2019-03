Gersdorf wnioskuje o rozważenie postępowania dyscyplinarnego wobec dwójki sędziów

Video: tvn24

Waldemar Żurek o działaniu i powołaniu Izby Kontroli...

27.08 | - To nowo utworzona izba. Według mnie jej tworzenie jest politycznym efektem przejęcia SN przez polityków - powiedział Żurek na antenie TVN24 o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. - Izba ta ma zajmować się między innymi skargami nadzwyczajnymi, czyli takim super-extra-środkiem, który ma powodować, że jeśli orzeczenie zostało wydane z naruszeniem prawa, to nawet jeżeli jest prawomocne, to ta izba będzie mogła wzruszyć to rozstrzygniecie i ułożyć stan na nowo - tłumaczył.

