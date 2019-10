Rozmowa z ambasador Georgette Mosbacher dziś w "Faktach o Świecie"

Mosbacher: w 2020 roku Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz

Video: TVN 24

07.10 | Jestem przekonana, że procedury związane z przystąpieniem Polski do programu ruchu bezwizowego zakończą się do końca roku - powiedziała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Zadeklarowała, że "2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz".

