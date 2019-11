To wspaniałe poczucie. Oba nasze kraje mają specjalne więzi, biorąc pod uwagę nasze relacje historyczne - w ten sposób ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher skomentowała fakt, że 11 listopada Polska dołączyła do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Złożyła też życzenia w związku ze 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. "W tym dniu szczególnie doceniamy, jak bliskie są nasze relacje" - dodała Mosbacher.

"Gratulacje z okazji Dnia Niepodległości dla naszych polskich przyjaciół! W tym dniu szczególnie doceniamy, jak bliskie są nasze relacje. W imieniu USA i moim własnym - Niech Bóg błogosławi Polskę!" - napisała na Twitterze amerykańska ambasador.



"Oba nasze kraje mają specjalne więzi"

Następnie, w rozmowie z dziennikarką "Faktów" TVN Georgette Mosbacher mówiła o tym, jak udało się doprowadzić do tego, że Polska dołączyła do programu ruchu bezwizowego. - To wspaniałe uczucie. Oba nasze kraje mają specjalne więzi, biorąc pod uwagę nasze relacje historyczne - mówiła.

Do USA bez wiz. Od dzisiaj można składać wnioski 11 listopada... czytaj dalej » - Kiedy po raz pierwszy tutaj przyjechałam, rozmawiał ze mną o tym pan prezydent [Andrzej - red.] Duda. Powiedział coś, co mnie tak naprawdę uderzyło - że to jest kwestia dumy narodowej. Ja to zrozumiałam, kiedy dorastałam, kiedy chodziłam po szkole do parku imienia Tadeusza Kościuszki. Ta kwestia była zawsze obecna w moim życiu. Zrozumiałam, co to znaczy, kiedy prezydent Duda mówił o dumie narodowej. Byłam zdeterminowana, a dzięki prezydentowi Trumpowi i prezydentowi Dudzie stworzyliśmy zespół roboczy w Stanach (...) i wspólnie opracowaliśmy plan, spotykaliśmy się co tydzień i udało nam się do tego doprowadzić - tłumaczyła.

- Dzisiaj, dzień Święta Niepodległości, jest technicznie pierwszym dniem podróży bezwizowej do Stanów Zjednoczonych - dodała Mosbacher.

