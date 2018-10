"Możecie na nas liczyć i wiemy, że my możemy liczyć na was"





Nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, jaka dokładnie będzie forma naszego zaangażowania w bezpieczeństwo Polski, ale jesteśmy tutaj i nigdzie się nie wybieramy. Gwarantujemy, że możecie na nas liczyć - powiedziała w piątek ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Szefowa amerykańskiej placówki w Warszawie przed południem wzięła udział - wraz z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz - w Polsko-Amerykańskim Forum Młodzieżowym "Razem Lepiej" połączonym z ceremonią otwarcia nowej siedziby American Center Warsaw w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Wspomnienie prezydenta Hoovera. Ambasador USA: przyjeżdżał tu, bo widział wielki naród Akcję "Hoover... czytaj dalej » W rozmowie z Polską Agencją Prasową Mosbacher była pytana o perspektywę kolejnych kroków w kierunku zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz o to, na ile Polska może być pewna poparcia Waszyngtonu dla projektu Fort Trump w kontekście planowanych na 11 listopada rozmów prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, w Paryżu.

- Jesteśmy w pełni zaangażowani na rzecz polskiego bezpieczeństwa. Jaka będzie precyzyjna forma tego zaangażowania, nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć. Ale mogę powiedzieć, bez zawahania, że jesteśmy tutaj, Amerykanie tu są i nigdzie się nie wybierają - odpowiedziała ambasador Stanów Zjednoczonych, nawiązując do już stacjonujących na terenie Polski sił USA.

- Gwarantujemy, że możecie na nas liczyć i wiemy, że my możemy liczyć na was - podkreślił.

Ambasador Stanów Zjednoczonych została też zapytana o plany dotyczące zniesienia wiz amerykańskich dla Polaków. - Nie tak szybko! Dopiero co ogłosiłam, że mam plan działania, aby doprowadzić do zniesienia wiz zanim zakończę swoją misję. Pracuję nad tym tak ciężko, jak tylko potrafię - odparła Mosbacher. Jak zaznaczyła, jest optymistką i wierzy, że tym razem jest szansa na przeprowadzenie tej zmiany.

Ambasador USA o zniesieniu wiz dla Polaków: jestem zdeterminowana, by to przeprowadzić Nie mogę... czytaj dalej » - Macie moje słowo, ta sprawa ma dla mnie wysoki priorytet, postaram się ją załatwić - zadeklarowała ambasador USA. Przyznała jednocześnie, że określenie dziś terminu zniesienia wiz dla polskich obywateli nie jest możliwe.

Polska "na progu stania się mocarstwem"

We wcześniejszym wystąpieniu inaugurującym piątkowe Forum ambasador USA podkreśliła, że Polska jest wzorem dla swojego regionu, a to, co udało jej się osiągnąć w ciągu ostatnich 30. latach, jest imponujące. - Teraz to wy będziecie odpowiedzialni za to, jakie będzie następne trzydziestolecie - dodała, zwracając się do polskiej młodzieży zgromadzonej w American Center Warsaw.

Mosbacher oceniła, że Polska znajduje się dziś "na progu stania się mocarstwem - z całą pewnością najważniejszym w swoim regionie, ale też ważną siłą w ramach UE". - Wykorzystajcie to (...), nie ograniczajcie się, bo jesteście przyszłością Polski, a jest to jasna przyszłość, jest to ekscytująca przyszłość - apelowała.