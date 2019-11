Ratowała Żydów w czasie wojny. Genowefa Borysionek odznaczona przez prezydenta

Video: Joanna Stempień / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Narażali własne życie, aby uratować cudze. Sprawiedliwi...

Żydowskich przyjaciół, sąsiadów, ale często też zupełnie nieznanych sobie ludzi najczęściej ukrywali ich we własnych domach - w piwnicach, na strychach, w specjalnych schowkach. Po latach państwo Izrael pamięta o tych bohaterach i na dowód wdzięczności przyznaje im medale. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - to właśnie Polacy takich medali dostali najwięcej. Do dziś uhonorowano prawie siedem tysięcy polskich Sprawiedliwych.

»