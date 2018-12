Generał Różański: powinniśmy mocno mówić o tym, co jest istotne dla państwa

Video: tvn24

Generał Różański: Polska już jest w trakcie wojny

- Ja uważam, że Polska już jest w trakcie wojny. Wojny, która ma zupełnie inny wymiar. My mówimy teraz o nowych pojęciach - wojna hybrydowa, podprogowa. To nie jest ta wojna, którą pamiętamy z historii. I powinniśmy zdać sobie sprawę, że wojna nie będzie się toczyła wyłącznie przy użyciu armat czy karabinów, ale elementy polityczne i gospodarcze, one w tej chwili są używane przez graczy, w tym między innymi przez Rosję - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" generał Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

