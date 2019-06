Gen. Różański: Mój podwładny proponował zakup F-35. Został zwolniony





»

Ostatnie kilka lat, trzy lata, przyzwyczaiły opinię publiczną i media do tego, że składanych jest wiele deklaracji, które niekoniecznie są później realizowane - stwierdził w "Faktach po Faktach" generał broni dr Mirosław Różański, prezes fundacji Stratpoints i były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Odniósł się do deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy, o gotowości zakupu od Stanów Zjednoczonych 32 samolotów F-35. - Dzisiaj Ministerstwa Obrony Narodowej nie stać na taki zakup - ocenił generał.

Prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podpisali w środę w Białym Domu wspólną deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych USA na terytorium Polski.

Rewolucja czy mamienie opinii? "Najlepsze samoloty bojowe" mają pilnować polskiego nieba Polska dokona... czytaj dalej » Po podpisaniu deklaracji o polsko-amerykańskiej współpracy obronnej prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump wraz z małżonkami oglądali przelot myśliwca wielozadaniowego F-35, machając w stronę nieba.

- Te gesty machania do lecącego samolotu są kuriozalne. Zapewniam, że pilot raczej nie dostrzegł powyższego - zauważył generał Różański.

Zaznaczył jednak, że "potrzeba modernizacji sił zbrojnych, w tym szczególnie sił powietrznych jest priorytetem".



Różański podkreślił, że "wybór samolotu, który jest absolutnie najnowocześniejszym rozwiązaniem, jest nie tylko wielkim wyzwaniem, ale wielką odpowiedzialnością polityków".

Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW Donald Trump i Andrzej Duda z małżonkami podczas przelotu F-35

Oficer proponował zakup F-35. "Został zwolniony"

- Dotychczas niestety byłem w sytuacjach takich, kiedy jeden z moich podwładnych proponował takie rozwiązanie, żeby wprowadzić tego typu samolot na nasze uzbrojenie, został zwolniony ze stanowiska służbowego - mówił.

Przelot myśliwca F-35 nad Białym Domem. "Pomyślałem: coś się stało? Nie za szybko leci" Po podpisaniu... czytaj dalej » - Zaledwie mijają dwa lata i okazuje się, że to jednak jest dobry kierunek - dodał.



Dopytywany, dlaczego doszło do zwolnienia, Różański odpowiedział, że dlatego, że oficer zaproponował w obecności prezydenta Andrzeja Dudy i ministra Antoniego Macierewicza, żeby "samoloty F-35 weszły na uzbrojenie sił powietrznych". - Wtedy minister Macierewicz miał trochę odmienne zdanie i zaledwie dwa dni później zwolnił mi tego oficera ze stanowiska - wyjaśnił.



Odpowiadając na pytanie, jakie było uzasadnienie, generał odpowiedział, że "wielu oficerów zostało zwolnionych, gdzie żadne argumenty nie były przedstawiane".

"System wysublimowany, ale horrendalnie drogi"

Różański w programie przypomniał, że Polska na ten moment złożyła deklarację. - My jeszcze nie kupiliśmy tych samolotów - podkreślił.

Prezydenci Duda i Trump podpisali deklarację o współpracy obronnej Polski i USA Prezydenci... czytaj dalej » - To dobry czas, żeby się zastanowić, jak ten samolot będzie wykorzystany i w jakiej formie będzie kupiony. To niezwykle wysublimowany system uzbrojenia, ale też horrendalnie drogi. Jeżeli będzie to program rządowy i zdecydujemy jako rząd, że kupujemy taki system uzbrojenia i będziemy go finansowali, to Polska ma szanse udźwignąć powyższe przedsięwzięcie - ocenił.



Różański stwierdził, że jeśli zakup będzie realizowany jedynie przez Ministerstwo Obrony Narodowej, to w tym wypadku jest pełen obaw. - Czy będzie tak, jak jest teraz ogłaszane, że kupiliśmy system [rakietowy - red.] Patriot, a tak naprawdę kupiliśmy zaledwie jedną ósmą tego systemu - zauważył.



- Tutaj jest wiele znaków zapytania. Nie wszystkie odpowiedzi powinny być dyskutowane w przestrzeni publicznej, ale jako znający się na rzeczy uważam, że mogę sobie na takie pytania pozwolić - mówił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Różański: Polska na ten moment złożyła deklarację. My jeszcze nie kupiliśmy tych samolotów

"Ministerstwo Obrony Narodowej nie stać na taki zakup"

Czy Polskę stać zatem na samoloty F-35? Różański odpowiedział krótko: - Dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie stać na taki zakup. - Tych pieniędzy jest za mało, nie stać nas na takie rozwiązanie - dodał.



- Ostatnie kilka lat, trzy lata, przyzwyczaiły opinię publiczną i media do tego, że składanych jest wiele deklaracji, które niekoniecznie są później realizowane. Dzisiaj społeczeństwu nie można mówić, że siły zbrojne są w złożonej sytuacji., trzeba społeczeństwu powiedzieć coś pozytywnego: kupujemy najnowocześniejsze samoloty, natomiast nikt nie mówi, jakim to będzie kosztem - tłumaczył.



Według generała, "to gra przed jesiennymi wyborami" [ parlamentarnymi - red.], a "narracja po jesieni będzie zupełnie inna".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Ministerstwo Obrony Narodowej nie stać na taki zakup"