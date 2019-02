Zarzuty dla mężczyzn, którzy obalili pomnik księdza Jankowskiego. Grozi im więzienie

Video: Fakty TVN

Pomnik ks. Jankowskiego obalony w środku nocy. Sprawcy...

Pomnik prałata Henryka Jankowskiego w Gdańsku został w nocy ze środy na czwartek obalony. Wiadomo, kto go powalił i wiadomo dlaczego. Trzech mężczyzn znalazło się w rękach policji, zaś pomnik w rękach służb władz miasta. Ratusz chciał wywieźć go do magazynu, ale ostatecznie wydał go społecznemu komitetowi budowy pomnika ks. Henryka Jankowskiego, który jest jego właścicielem. Komitet zatrzymał pomnik, bo uważa, że wciąż powinien stać na placu.

