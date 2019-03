Gdańsk wybiera prezydenta. W całej Polsce cisza wyborcza





Foto: Shutterstock Gdańsk zakończył żałobę. 3 marca odbędą się wybory na nowego prezydenta

W piątek o północy w całej Polsce zaczyna obowiązywać cisza wyborcza w związku z przedterminowymi wyborami prezydenckimi w Gdańsku. Będzie trwała do 3 marca, do zamknięcia lokali wyborczych, co planowo ma nastąpić o godzinie 21.

Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska odbędą się w niedzielę, 3 marca. Są one konsekwencją wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 procent głosów, konieczna będzie druga tura, która odbyłaby się wówczas w niedzielę za dwa tygodnie.

Czytelne zasady

W porównaniu z jesiennymi wyborami samorządowymi są drobne różnice, jeśli chodzi o ilość obwodów wyborczych - jest ich o trzy mniej. Urząd Miasta prosi więc mieszkańców, by wcześniej upewnili się, gdzie mieści się ich aktualny lokal wyborczy. Informacje można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Sposób głosowania nie odbiega od tego, który obowiązywał w ostatnich wyborach - głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Jeśli postawimy znak "X" w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, nie postawimy go wcale lub postawimy go w kratce przy nazwisku kandydata skreślonego przez komisję wyborczą - nasz głos będzie traktowany jako nieważny.