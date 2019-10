Prokuratura: przez półtora roku wyprowadzili za granicę leki warte co najmniej 15 milionów złotych

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, policja i funkcjonariusze ABW zatrzymali 16 osób, które miały należeć do dwóch grup przestępczych zajmujących się wyprowadzaniem z Polski leków i ich sprzedażą po dużo wyższych cenach za granicą. "Sprawcy w ramach tak zwanego odwróconego łańcucha dystrybucji, na podstawie fałszywych dokumentów zapotrzebowania, skupowali z aptek deficytowe leki, głównie ratujące życie, a następnie po zawyżonych cenach sprzedawali je między innymi za granicę" - poinformowała pomorska policja.

O akcji organów ścigania działających przeciw mafii lekowej poinformowali w czwartek na konferencji prasowej w Gdańsku minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz szefowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Teresa Rutkowska-Szmydyńska.

Grupa przestępcza "współpracowała z dużą ilością aptek i przychodni"

Mafie lekowe mają się dobrze. Nawet 600 tysięcy zarobku miesięcznie Mafie lekowe co... czytaj dalej » Jak przekazał Ziobro, zatrzymano 16 osób, w tym "osoby, które odgrywały kierownicze role w zorganizowanych grupach przestępczych zajmujących się dystrybucją leków w sposób przestępny poprzez stwarzanie realnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia polskich pacjentów".

Pomorska policja podała na swojej stronie, że domniemani sprawcy "w ramach tak zwanego odwróconego łańcucha dystrybucji, na podstawie fałszywych dokumentów zapotrzebowania, skupowali z aptek deficytowe leki, głównie ratujące życie, a następnie po zawyżonych cenach sprzedawali je m.in. za granicę".

"Jak ustalili śledczy, grupa, by pozyskać duże ilości leków trudno dostępnych, na których jest największy zysk, współpracowała z dużą ilością aptek i przychodni - czasami nawet fikcyjnymi oraz lekarzami" - czytamy na stronie policji.

"Policjanci na poczet przyszłych kar zabezpieczyli luksusowe samochody i biżuterię o łącznej wartości 800 tysięcy złotych a także pieniądze - ponad pół miliona złotych" - dodano. Udostępniono również nagranie z akcji operacyjnej.

Ponad 300 funkcjonariuszy brało udział w akcji

Prokurator Rutkowska-Szmydyńska przekazała, że zatrzymania odbyły się w środę na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, a dokonali ich funkcjonariusze z gdańskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, miejscowej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodała, że zatrzymani, to członkowie dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujący się nielegalną dystrybucją leków, a wśród zatrzymanych są m.in. lekarz, dwóch adwokatów, którzy mieli doradzać przestępcom, oraz farmaceuci.

Prokurator powiedziała, że jednocześnie z zatrzymaniami w kilkudziesięciu miejscach w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim, odbyły się przeszukania, w których brali udział m.in. inspektorzy farmaceutyczni i pomorski wojewódzki konsultant apteczny. Dodała, że w prowadzonej w różnych miejscach akcji brało udział ponad 300 funkcjonariuszy.

Podejrzani usłyszeli zarzuty

Rutkowska-Szmydyńska wyjaśniała, że jedna z rozbitych grup zakładała fikcyjne niepubliczne ośrodki zdrowia, które nie prowadziły działalności, ale zamawiały leki rzekomo na własne potrzeby. Potem medykamenty były przekazywane drugiej grupie, która je sprzedawała poza Polską, m.in. w Holandii i Wielkiej Brytanii, za ceny wielokrotnie wyższe niż obowiązujące w naszym kraju.

Przekazała, że z ustaleń śledczych wynika, iż przez półtora roku – od stycznia 2018 roku do lipca 2019 roku - grupy wyprowadziły za granicę leki warte co najmniej 15 milionów złotych. Były to leki stosowane m.in. w terapii onkologicznej, leczeniu kardiologicznym lub poprzeszczepowym.

- Skutkiem tego było to, że na polskim rynku tych leków brakowało i z całą pewnością utrudniało to prowadzenie terapii osób z poważnymi schorzeniami zdrowotnymi - powiedziała prokurator.

Rutkowska-Szmydyńska poinformowała, że w środę w prokuraturze rozpoczęły się przesłuchania. Stawianie zarzutów zatrzymanym było kontynuowane w czwartek.

Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą lub udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnym obrotem lekami, praniem pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu, stwarzaniem zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, a także posługiwaniem się podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę dokumentami.

Prokurator wyjaśniła, że osobom, które kierowały grupami, może grozić nawet 20 lat więzienia – takie łączne kary przewiduje Kodeks karny za popełnienie zarzuconych im przestępstw.

Dodała, że w przypadku części podejrzanych prokuratura skierowała do sądu wnioski o tymczasowe areszty. Niektóre z tych wniosków mają być rozpatrzone w czwartek, a pozostałe w piątek.

"Wnioski co do kar w takich sprawach będą bardzo surowe"

Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się w lipcu ubiegłego roku. Przeszukano wtedy kilkadziesiąt nieruchomości w Trójmieście i okolicy oraz w Toruniu. Zabezpieczono m.in. dokumentację finansowo-księgową i dużą ilość leków. W czwartek Rutkowska-Szmydyńska poinformowała, że było to około 60 tysięcy opakowań medykamentów, które miały trafić za granicę i tam zostać sprzedane po wyższych niż w Polsce cenach.

Bezradny nadzór i ogromne zyski mafii lekowej. "Dopóki przyczyna nie zostanie zlikwidowana, ten proceder nie zniknie" Leki w rękach... czytaj dalej » Dodała, że leki te były przechowywane w niewłaściwy sposób, m.in. nie trzymano w lodówkach specyfików, które powinny być w nich przechowywane. Rutkowska-Szmydyńska poinformowała, że w lipcu ubiegłego roku postawiono zarzuty czterem osobom, a po środowych zatrzymaniach i postawieniu zarzutów w śledztwie podejrzanych jest łącznie 20 osób.

Minister Ziobro powiedział, że "wnioski co do kar w takich sprawach będą bardzo surowe. Będziemy chcieli, aby one oscylował w granicach górnych zagrożeń".

Dodał, że "społeczna szkodliwość tych przestępstw, które były popełniane, zagrożenie dla tysięcy ludzi i ta nonszalancja przestępców, uzasadnia bardzo wysokie kary". - One muszą też pełnić tą funkcję odstraszającą innych od popełnienia tego rodzaju czynów – podkreślił.

- Musimy dać jasny sygnał przestępcom, że po prostu to się nie opłaca. To musi być taki sam przekaz jak w przypadku przestępstw VAT-owskich – powiedział minister.

Reportaż "Superwizjera" o mafii lekowej

Dziennikarki "Superwizjera" TVN przyjrzały się funkcjonowaniu mafii lekowej w Polsce i przedstawiły w reportażu mechanizm jej działania. Jak wynika z materiału "Superwizjera", lekarstwa z polskich aptek są wykupywane i wywożone tam, gdzie można sprzedać je nawet kilkanaście razy drożej. Żeby było to możliwe, przestępcy otwierają fikcyjne ośrodki zdrowia, nawet w stodołach i pustostanach. To biznes wart miliardy, na którym wielu nieuczciwych przedsiębiorców zdążyło już zbić fortuny.

