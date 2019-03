Niezależnie od wyniku wyborów, każdy oddany głos na moją kandydaturę to głos za określoną wizją miasta. Miasta wolnego, otwartego, solidarnego – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz podczas przemówienia w sztabie wyborczym. O godzinie 21 w niedzielę zamknięto urny i zakończyło się głosowanie na prezydenta Gdańska oraz cisza wyborcza.

- Wierzę, że lepszy Gdańsk i lepsza Polska są możliwe - mówiła Aleksandra Dulkiewicz w swoim sztabie wyborczym po zakończeniu głosowania.

Jak informował reporter TVN24 Daniel Stenzel, wyniki niedzielnego głosowania mogą zostać ogłoszone jeszcze tej nocy.

"Dziękuję ci panie prezydencie za twoją bezgraniczną miłość"

Gdańszczanie wybierali prezydenta. Dulkiewicz: wierzę, że lepszy Gdańsk i lepsza Polska są możliwe Niezależnie od... czytaj dalej » - To co najważniejsze to to, żebyśmy tworzyli wspólnotę. Bo miasto to ludzie. Ludzie, którzy troszczą się o siebie nawzajem. Ludzie, którzy są solidarni ze sobą wzajemnie i z tymi którzy do nas przychodzą. Ludzie, którzy widzą drugiego człowieka - mówiła Dulkiewicz, dotychczasowa wiceprezydent miasta i od śmierci Pawła Adamowicza pełniąca obowiązki prezydent Gdańska.

Jej zdaniem "tylko tacy ludzie są w stanie stworzyć nowoczesne, rozwijające się miasto, miasto z duszą". - A taki marzy mi się Gdańsk - dodała.

- Siedem tygodni temu o tej porze czekaliśmy w szpitalu na wieści na temat zdrowia prezydenta Pawła Adamowicza. Chyba nikt z nas nie spodziewał się, jaki może być bieg tych wypadków, wciąż dziś trudno uwierzyć w to, co się stało - mówiła Dulkiewicz.

"Dziękuję ci, panie prezydencie"

- Panie prezydencie, szefie, drogi Pawle, ciekawe czy ucieszy cię dzisiejsza frekwencja - powiedziała Dulkiewicz, adresując te słowa do zamordowanego prezydenta Gdańska. - Dziękuję ci, panie prezydencie, za twoją bezgraniczną miłość i poświęcenie dla gdańszczanek i gdańszczan - dodała.

Poprosiła, by uczcić "pamięć tego, który stawiał nam ambitne cele i przewodził nam w ich realizacji". - Uczcijmy ją nie minutą ciszy, tylko gromkimi oklaskami – powiedziała. Gdy rozległy się brawa, stwierdziła: - Pawle, usłysz tam w niebie nasze oklaski, bo ci się po prostu należą. Należą ci się za twoje życie i za twoją śmierć, ale śmierć, która dała nam wielką nadzieję - dodała.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Pawle, usłysz tam w niebie nasze oklaski, bo ci się po prostu należą"

Troje kandydatów

Do wyścigu o prezydencki fotel stanęli: 39-letnia prawniczka, wiceprezydent i pełniąca obowiązki prezydent Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz, 51-letni reżyser filmów dokumentalnych - Grzegorz Braun oraz 46-letni działacz katolicki i przedsiębiorca budowlany - Marek Skiba.

Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Głosowanie zakończyło się o 21.

Jeśli po zliczeniu głosów okaże się, że jeden z kandydatów otrzymał 50 lub więcej procent głosów ważnych, wybory zostaną rozstrzygnięte w pierwszej turze. Jeśli tak się nie stanie, to dwie osoby z najwyższą liczbą głosów powalczą o prezydenturę w drugiej turze.

Gdańsk wybiera prezydenta. W całej Polsce cisza wyborcza W piątek o... czytaj dalej » Przedterminowe wybory są konsekwencją wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej zaatakował go nożem 27-letni Stefan W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Drobne incydenty w komisjach

Jak informował jeszcze w trakcie głosowania Jakub Aleksandrowicz, drugi komisarz wyborczy w Gdańsku, w niedzielę rano w obwodowych komisjach wyborczych doszło do kilku drobnych incydentów.

- Nie będą one jednak miały wpływu na przebieg głosowania - zapewnił.

Aleksandrowicz wyjaśnił, że w dziewięciu obwodowych komisjach wyborczych, w czasie ich otwierania, mężowie zaufania jednego z kandydatów wlali do poduszek używanych przy stemplowaniu kart wyborczych tusz o kolorze innym niż czerwony.

- Sytuacja została szybko opanowana przez członków komisji – powiedział komisarz, dodając, że Urząd Miejski w Gdańsku zaopatrzył komisję w kolejne poduszki, do których można było użyć tuszu o prawidłowym kolorze i głosowanie odbywa się zgodnie z planem.

Aleksandrowicz dodał, że tylko w jednej z komisji scysja dotycząca tuszu zakończyła się wezwaniem policji. Funkcjonariusze interweniowali, a męża zaufania zastąpiła inna osoba.