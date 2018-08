Gdański Neptun w koszulce "Konstytucja"

Video: Fakt TVN

Napis "Konstytucja" - znieważa pomnik?

Znieważenie pomnika, przestępstwo z art. 261 Kodeksu karnego. Tak zakwalifikowano ubranie pomnika Lecha Kaczyńskiego w koszulkę z napisem "Konstytucja, Jędrek". Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Za ten czyn może grozić kara grzywny lub ograniczenia wolności. Nie brak jednak takich, którzy uważają, że nie doszło do znieważenia pomnika, a jedynie do happeningu. Więcej o sprawie w "Faktach" TVN o 19:00.

