Hymn, tort, wiec z Tuskiem i Wałęsą. Kulminacja obchodów Święta Wolności i Solidarności

Premier pojawił się w Gdańsku. Nie odpowiedział zaproszenie Dulkiewicz do rozmowy

03.06 | Premier Mateusz Morawiecki pojawił się w poniedziałek w Gdańsku między innymi by złożyć kwiaty przy Pomników Poległych Stoczniowców. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz próbowała przywitać i zaprosić w poniedziałek premiera do rozmowy przy Okrągłym Stole. Nie została ona jednak dopuszczona do szefa rządu przez ochroniarzy, a jej zaproszenie pozostało bez odpowiedzi.

