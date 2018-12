Gala Szlachetnej Paczki. "Każdy z nas potrafi pokazać, że nie myśli tylko o sobie"

Każdy z nas potrafi pokazać w tym zabieganiu, że nie myśli tylko o sobie, ale potrafi pomyśleć też o tych, których tak naprawdę na co dzień nie zna - podkreślała piosenkarka Halinka Mlynkova na zorganizowanej w niedzielę, w Warszawie, Gali Szlachetnej Paczki. Na scenie wystąpili również między innymi Pectus, Małgorzata Ostrowska, Sound'n'Grace oraz Torres Brothers.

W niedzielny wieczór w Warszawie odbyła się Gala Szlachetnej Paczki, na której podsumowano tegoroczną edycję.

"Nie myśli tylko o sobie, ale potrafi pomyśleć też o tych, których nie zna"

- Za Szlachetną Paczką działa naprawdę mnóstwo ludzi. Warto to podkreślać, że tych ludzi dobrej woli jest bardzo dużo - podkreślała aktorka Katarzyna Glinka.

- Często jest zaskoczenie, że tyle tych paczek jest - dodawała Anna Firek, jedna z wolontariuszek.

- Każdy z nas potrafi pokazać w tym zabieganiu, że nie myśli tylko o sobie, ale potrafi pomyśleć też o tych, których tak naprawdę na co dzień nie zna - mówiła piosenkarka Halina Mlynkova.

W tym roku akcja Szlachetnej Paczki wsparła 16670 rodzin.

Akcja, która łączy Polaków w pomaganiu

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Istnieje od 2001 roku i jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek pomaga w nim konkretnej rodzinie.

Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko cztery miliony osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej ponad 150 tysiącom rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dziesiątki tysięcy wolontariuszy. To oni odwiedzili włączone do projektu rodziny, wysłuchali ich historii, wraz z nimi określili ich najważniejsze potrzeby, a 8 i 9 grudnia zadbali - podczas "Weekendu Cudów", czyli wielkiego Finału 18. edycji Szlachetnej Paczki - o to, by dostarczyć im przygotowaną przez darczyńców pomoc.