Wątpliwości i pytania. Na co idą pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości?

Miała być pomoc dla ofiar przestępczości, ale są poważne zastrzeżenia co do tego, na co naprawdę wydawane są pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach działania Funduszu i pojawiających się wątpliwościach w tej sprawie - we wtorkowym wydaniu magazynu "Czarno na białym" w TVN24.

Najwyższa Izba Kontroli po wyrywkowym sprawdzeniu zakwestionowała wydatki w sumie na 33 miliony złotych. NIK zwrócił też uwagę, że po zmianach, jakie w Funduszu Sprawiedliwości wprowadził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, sposób podziału tych pieniędzy nie jest przejrzysty, co z kolei rodzi pole do nadużyć. Wątpliwości co do działania Funduszu zgłasza też Rzecznik Praw Obywatelskich.

Reporterzy programu "Czarno na białym" pokażą, jak pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości trafiają do organizacji bez doświadczenia w pomaganiu ofiarom przemocy oraz co z jego budżetu sfinansowano w Raciborzu - rodzinnym mieście i zarazem okręgu wyborczym wiceministra Michała Wosia. To on do niedawna nadzorował fundusz i to wtedy właśnie do miasta popłynęły miliony publicznych złotych.

Więcej w reportażach Dariusza Kubika i Artura Zakrzewskiego w "Czarno na białym". Początek programu o godzinie 20.30 w TVN24.

Źródło: tvn24