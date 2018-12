Świąteczne przygotowania dziennikarzy i dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka

Wielkie przygotowanie do świąt z inicjatywy Fundacji TVN "Nie jesteś sam". Do chorych dzieci przyszły dziś gwiazdy i dziennikarze TVN i TVN24. Było wspólne przygotowywanie bombek, innych ozdób choinkowych i czytanie bajek.

Inicjatorką akcji jest Katarzyna Kolenda-Zaleska. - To jaki był odzew na tę moją akcję, to było naprawdę niesamowite, co widać zresztą dzisiaj - mówiła.

Dzieci mogły ozdabiać pierniczki i przygotowywać dekoracje świąteczne między innymi z Martą Kuligowską, Patricią Kazadi i Anna Jędrzejowską.

Źródło: tvn24