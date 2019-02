Fundacja "Nie lękajcie się" opublikowała dokument, który przekazała papieżowi

Fundacja "Nie lękajcie się" opublikowała w czwartek dokument, który dzień wcześniej został przekazany papieżowi Franciszkowi. Zawiera on między innymi listę 24 polskich hierarchów, którym fundacja zarzuca ukrywanie pedofilii i przenoszenie sprawców. Joanna Scheuring-Wielgus w "Tak jest" w TVN24 mówiła, że w raporcie opisane są "konkretne przypadki, udokumentowane zarówno wyrokami sądowymi, jak i informacjami z prasy".

W środę posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus, prezes Fundacji "Nie lękajcie się" Marek Lisiński oraz stołeczna radna i działaczka społeczna Agata Diduszko-Zyglewska spotkali się z papieżem Franciszkiem i przekazali mu - jak to nazwali - "raport o zaniechaniach i braku reakcji polskiego Kościoła na przypadki pedofilii wśród księży".

W czwartek dokument został opublikowany na stronie fundacji w trzech wersjach językowych: po polsku, angielsku i hiszpańsku (w tym języku otrzymał go papież). Zawiera on między innymi listę 24 polskich hierarchów, którzy - według autorów - "ukrywali lub przenosili księży-sprawców".

- Domagamy się otwarcia archiwów polskiego Kościoła i przekazania wszystkich informacji o księżach - sprawcach świeckim organom ścigania, ponieważ Kościół nie może stać ponad prawem - oświadczyli na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele "Nie lękajcie się".



- Księża tak jak wszyscy inni obywatele podlegają przepisom prawa krajowego i Kościół jako instytucja musi zacząć respektować ten fakt - podkreślili.



Zaapelowali o "odsunięcie od władzy w polskim Kościele i pociągnięcie do odpowiedzialności tych hierarchów, którzy przyczynili się do krzywdy dzieci, która trwa do dziś".



Przypomnieli także wcześniejsze postulaty ofiar księży pedofilów, wśród nich ten, by powołać niezależną od Kościoła katolickiego komisję, która zajmie się przeanalizowaniem skali kościelnej pedofilii w Polsce i wypracuje rozwiązania chroniące dzieci w przyszłości.

"Złamali zarówno prawo kanoniczne, jak i prawo kościelne"

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus mówiła w czwartek w programie "Tak jest" w TVN24, że "w raporcie mamy informacje na temat 24 biskupów, arcybiskupów, który złamali zarówno prawo kanoniczne, jak i prawo kościelne".



- W tym raporcie opisujemy konkretne przypadki, udokumentowane zarówno wyrokami sądowymi, jak i informacjami z prasy na temat tego, że biskupi nie przestrzegali tego prawa - wskazała.

"Każdy wierny może przedstawić swoję sprawę Ojcu Świętemu"

Rzecznik polskiego episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik powiedział w czwartek dziennikarzom, że nie może skomentować opublikowanego przez Fundację "Nie lękajcie się" dokumentu, gdyż go nie zna.

Wydał również komunikat, w którym wskazał, że "w Kościele katolickim każdy wierny może przedstawić swoją sprawę Ojcu Świętemu jako Najwyższemu Pasterzowi (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.1417)". "Natomiast Stolica Apostolska ma możliwości ocenienia i zweryfikowania zgłaszanych spraw. Zgodnie z prawem kościelnym w cywilnym istnieje zasada domniemana niewinności osoby, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego" - zaznaczył.

"Należy jednocześnie przypomnieć, że Kościół stanowczo i zdecydowanie postępia wszelkie wykorzystywanie seksualne małoletnich w Kościele i w całym społeczeństwie".

Dokument trafił do papieża

Papież Franciszek przyjął przekazany mu w środę dokument i - według relacji Joanny Scheuring-Wielgus - zapewnił, że się z nim zapozna. Franciszek porozmawiał również z Markiem Lisińskim, który w wieku 13 lat sam stał się ofiarą księdza pedofila. Później papież milczał, trzymając go za rękę, po czym pochylił się i ucałował w dłoń.

- Do spotkania doszło tuż po audiencji generalnej w Watykanie. Spotkanie było umówione, papież wiedział, że tam będziemy. Służby watykańskie się nas spodziewały, bo jakiś czas temu wysłałam do Franciszka list z prośbą o kilka minut rozmowy. To wydarzenia traktuję jako odpowiedź na ten list - relacjonowała Scheuring-Wielgus.

Szczyt w Watykanie

W czwartek w Watykanie pod hasłem "Ochrona nieletnich w Kościele" rozpoczął się zwołany przez papieża Franciszka szczyt na temat walki z pedofilią.

W programie spotkania są dyskusje, liturgia pokutna w sobotę i msza w niedzielę. Na jej zakończenie papież wygłosi podsumowujące przemówienie. Ma ono, tak jak całe spotkanie, wyznaczyć kierunek globalnych działań Kościoła wobec skandalu nadużyć, ich tuszowania i w ramach prewencji.

Udział w szczycie biorą przewodniczący episkopatów z całego świata, zwierzchnicy katolickich Kościołów wschodnich oraz przełożeni generalni zakonów żeńskich i męskich. Polskę reprezentuję wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu arcybiskup Marek Jędraszewski.