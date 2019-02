Członek Rady ECS: być może wisi nad nami konieczność skargi sądowej

Foto: tvn24 Video: tvn24

"To by oznaczało, początek końca ECS"

01.02 | W sobotę odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiego Centrum Solidarności. Zdaniem profesora Friszke, Rada nie może przyjąć warunków ministerstwa kultury, bo "to by oznaczało początek końca Europejskiego Centrum Solidarności". - To by było poddanie się dyktatowi i jednocześnie złamało integralność Europejskiego Centrum (Solidarności) w kilku punktach. Po pierwsze, co do sposobu powoływania jego władz (...), po drugie, co do jego wewnętrznej integralności, przekazu, pracy, badań, dokumentacji i przyjęcie jakiejś metodologii, która nie ma nic wspólnego z prawdą historyczną - ocenił.

