Członek Rady ECS: zarzuty Glińskiego są jednym wielkim kłamstwem

Bogdan Borusewicz apeluje do rządu,do rządu, żeby zmienił stosunek do ECS

02.02 | Bogdan Borusewicz zaapelował do rządu, żeby zmienił stosunek do ECS i "przyjął do wiadomości, że to jest dziedzictwo wszystkich Polaków". Dodał, że pieniądze wydawane przez władze państwowe pochodzą z podatków i nie mogą być "wydawane ideologicznie".

