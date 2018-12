Kto bardziej płacze? Emocjonujący finał Szlachetnej Paczki





Ruszył finał 18. edycji Szlachetnej Paczki. Podczas Weekendu Cudów wolontariusze wręczą paczki od darczyńców ponad 16 tysiącom rodzin włączonym do projektu. - To są piękne historie. Bardzo się cieszymy, że będziemy mieć okazję znów spotkać się z rodzinami - mówiła we "Wstajesz i weekend" dyrektor Szlachetnej Paczki Karolina Batko-Jeż.

Pomoc w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki otrzyma ponad 16 tysięcy rodzin. Wśród nich - jak mówiła na antenie TVN24 Karolina Batko-Jeż - "są osamotnieni seniorzy, osoby, które mają problemy i bariery prawne, rodziny wielodzietne".

- To są piękne historie, bardzo się cieszymy, że będziemy mieć okazję znów spotkać się z rodzinami na finale - powiedziała.

Jak mówiła, wolontariusze w całej Polsce od wczoraj przygotowywali magazyny, gdzie przyjmą darczyńców.

- Dekorowali je, piekli ciasta, przygotowywali zastawę, ubierali choinki po to, żeby darczyńcy czuli się jak najlepiej w magazynach, gdy będą przywozić paczki dla rodzin - dodała.



Jak mówiła, Szlachetna Paczka ma dać impuls do zmiany dla rodziny. - Ma spowodować to, że życie realnie się zmieni - dodała Batko-Jeż.

"Trudno powstrzymać się od łez wzruszenia"

Podkreśliła, że "ten weekend jest emocjonujący nie tylko dla rodzin, ale również dla wolontariuszy".

- Ja sama jako wolontariuszka do rodzin udaję się z paczką chusteczek. To są niesamowite chwile, kiedy dziecko wyciąga pomarańcze i zaczyna płakać, że pierwszy raz je zje, że to są jego pomarańcze. Albo widok pani seniorki, która wyciąga z paczki perfumy i mówi: teraz będę babcią, która będzie pachniała - opowiadała Batko-Jeż.

- Jeżeli pojawia się pytanie, kto bardziej płacze, to chyba wszyscy po równo, bo naprawdę trudno powstrzymać się od łez wzruszenia, ale też od ogromnej satysfakcji - przyznała.

Jak mówiła Karolina Batko-Jeż, wciąż można wpłacać datki, aby Szlachetna Paczka mogła dalej pomagać.

Ponad 150 tysięcy rodzin otrzymało pomoc

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Istnieje od 2001 roku i jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek pomaga w nim konkretnej rodzinie.

Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dziesiątki tysięcy wolontariuszy. To oni odwiedzili włączone do projektu rodziny, wysłuchali ich historii, wraz z nimi określili ich najważniejsze potrzeby.

Oglądaj Wideo: tvn24 Karolina Batko-Jeż o finale Szlachetnej Paczki