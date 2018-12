Wielki finał Szlachetnej Paczki. W Weekend Cudów tysiące rodzin otrzyma pomoc





»

W ten weekend odbędzie się Finał 18. edycji Szlachetnej Paczki. Ponad 16 tysięcy rodzin włączonych do projektu otrzyma "mądrą i konkretną" pomoc.

8 i 9 grudnia odbędzie się Weekend Cudów, czyli wielki Finał 18. edycji Szlachetnej Paczki.

W tegoroczną akcję zaangażowanych jest 14 tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Nadal jednak są rodziny, które czekają na pomoc - od kilku do kilkudziesięciu w prawie każdym z województw. Szczegóły dostępne są na internetowej stronie Szlachetnej Paczki. Innym sposobem na wsparcie akcji jest wpłacenie pieniędzy na konto fundacji. "Szlachetna Paczka scala ludzi". Jeszcze można zdążyć przed "weekendem cudów" Można przygotować... czytaj dalej »

Aby wybrać rodzinę, wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, gdzie znajdują się opisy rodzin oraz ich historie.

Akcja, która łączy Polaków w pomaganiu

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Istnieje od 2001 roku i jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek pomaga w nim konkretnej rodzinie.

Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dziesiątki tysięcy wolontariuszy. To oni odwiedzili włączone do projektu rodziny, wysłuchali ich historii, wraz z nimi określili ich najważniejsze potrzeby, a w weekend 8 i 9 grudnia zadbają o to, by dostarczyć im przygotowaną przez darczyńców pomoc.