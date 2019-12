Jeszcze można pomóc. Trwa Weekend Cudów Szlachetnej Paczki

Video: Fakty TVN

Finał "Szlachetnej Paczki" już w ten weekend. Darczyńcy...

14 tysięcy rodzin już zostało wybranych przez darczyńców i to właśnie one zostaną obdarowane świątecznymi paczkami. Ale na pomoc czeka jeszcze kilkaset potrzebujących rodzin. To już ostatni dzwonek, by wesprzeć "Szlachetną Paczkę". Finał odbędzie się w najbliższy weekend.

