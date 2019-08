"Nie ma miejsca na żądania odszkodowań, do jakich pozostawia sobie prawo rząd Polski"

Video: tvn24

"Chciałbym prosić naród polski o przebaczenie"

01.08 | Chciałbym prosić naród polski o przebaczenie. Wstyd mi za to, co Niemcy wyrządzili Polsce - powiedział w czwartek szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Minister przyjechał do Warszawy na obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

