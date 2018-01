"Fakty" TVN nieoficjalnie: Ryszard Petru zakłada "Plan Petru"





»

Ryszard Petru zakłada nowe stowarzyszenie "Plan Petru" - dowiedziały się nieoficjalnie "Fakty" TVN. O godzinie 12 odbędzie się konferencja prasowa byłego lidera Nowoczesnej.

Nowoczesna podzielona Nowe władze w... czytaj dalej » W niedzielę w "Faktach po Faktach" były premier Leszek Miller komentował sytuację w Nowoczesnej po objęciu rządów przez Katarzynę Lubnauer, czyli między innymi fakt, że Ryszard Petru nie otrzymał stanowiska wiceprzewodniczącego partii.

"Może doprowadzić do rozłamu"

- To, co można zalecić panu Petru, to cierpliwość. Ale on nie jest cierpliwy. Może to doprowadzić do jakiegoś rozłamu, tym bardziej że nowa szefowa Nowoczesnej daje sobie radę i wyrasta na pełnokrwistą liderkę swojego ugrupowania. I to, jak sądzę, powoduje większą irytację poprzednika - zaznaczał Miller.

- W partiach politycznych jest tak, że trudno być przewodniczącym, ale jeszcze trudniej być byłym przewodniczącym - podsumował były premier.





W @tvn24 teraz news @FaktyTVN Ryszard Petru zakłada stowarzyszenie polityczne o nazwie Plan Petru — Kasia KolendaZaleska (@KolendaK) January 8, 2018

Petru: złożę propozycję wszystkim partiom opozycyjnym

Były lider Nowoczesnej Ryszard Petru zapowiadał, że w poniedziałek zamierza złożyć propozycję wszystkim partiom opozycyjnym, z którymi również obecnie prowadzi rozmowy. Jak dodał, chodzi o to, aby "szukać tego, co łączy".

- Rozmowy koalicyjne powinny być szersze, bo dobra koalicja to taka, która obejmuje też lewicę i PSL - podkreślił Petru w piątek w radiowej Trójce. Walka o przywództwo, wydatki, budowanie koalicji. Tarcia w Nowoczesnej - Będę pilnował... czytaj dalej »

Zapytany, czy prowadzi rozmowy niezależnie od rozmów szefowej partii Katarzyny Lubnauer, były lider Nowoczesnej powiedział, że rozmawia "w innych sprawach". - Nikt nie ma prawa zabronić mi rozmawiać z kimkolwiek. Moją rolą jest to, aby kontynuować koncepcję współpracy - zaznaczył.

Nowa przewodnicząca Nowoczesnej

Katarzyna Lubnauer została 25 listopada nową przewodniczącą Nowoczesnej, pokonując dziewięcioma głosami dotychczasowego szefa - Ryszarda Petru. Lubnauer chce, by partia była "ikoną klasy średniej". Zapowiadała też kontynuację rozmów na temat przyszłości opozycji, ale przy zachowaniu tożsamości jej ugrupowania.

Petru, który po przegranej w wyborach zapowiedział, że nie odejdzie z partii, chciał rozmawiać z Lubnauer o dalszej współpracy.

Podczas konwencji delegaci zmienili też nazwę ugrupowania z "Nowoczesnej Ryszarda Petru" na "Nowoczesną".

Lubnauer nie wskazała Petru wiceprzewodniczącym

Były szef Nowoczesnej i obecna przewodnicząca nie szczędzili sobie w ostatnim czasie uwag. Lubnauer stwierdziła między innymi, że Petru zostawił w Nowoczesnej "pustą kasę", a Petru mówił na przykład, że "liderem się jest, a przewodniczącym się bywa".

"Nie wiem, na co Petru liczył po cichu" Sam deklarował,... czytaj dalej » Jednocześnie szefowa Nowoczesnej nie wskazała Petru na wiceprzewodniczącego partii. Jak uzasadniała, wykazał się on "nielojalnością". - Nawet jeżeli ma pewne pretensje do mnie, to mówienie nie najlepiej o partii jest błędem - stwierdziła.

Lubnauer mówiła wówczas, że "nie powinno być takiego dwugłosu w partii". - I takie ataki personalne na mnie i na Nowoczesną są błędem - dodała.

- Oprócz przewodniczącej mamy 15 osób w zarządzie, jedną z nich jest Petru. Natomiast szefowa jest jedna, czyli ja - podkreśliła.

"Kontrprogram do programu Morawieckiego"

Przewodnicząca Nowoczesnej zwróciła uwagę, że Petru zadeklarował opracowanie programu konkurencyjnego do programu gospodarczego premiera Mateusza Morawieckiego. - Chciałabym, aby ten program stał się elementem debaty w Nowoczesnej. Pomysł na to, żeby stworzyć kontrprogram do programu premiera Morawieckiego jest dobrym pomysłem - oceniła.