"Macierewicz podejmował sto sprzecznych decyzji dziennie, a Błaszczak jest niewidoczny"

"Nie będziemy się bać, nie damy się zastraszyć"

10.06 | - Nie będziemy się bać, nie damy się zastraszyć tym, że posłowie są karani finansowo - podkreślił gość "Faktów po Faktach". Mówił też, że "to jest absurdalna kara i dziwna złośliwość". - Wyobrażam sobie jakąś formę upomnienia, ale zabrać komuś połowę pensji za to, że jest aktywny w Sejmie? To jest absurdalne. Powinien się absolutnie wstydzić Marek Kuchciński takich zachowań. To jest małostkowe i po prostu nie przystoi w parlamencie - ocenił.

