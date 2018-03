"Kaczyński sabotuje uchwalenie ustawy" zakazującej aborcji





Obawiam się, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie chce uchwalenia ustawy całkowicie zakazującej aborcji - powiedział w "Faktach po Faktach" Marian Piłka z Prawicy Rzeczpospolitej. Posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha życzyła Kaczyńskiemu, by "naraził się polskim kobietom".

Sejmowa komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała w poniedziałek projekt "Zatrzymaj aborcję", który znosi możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu.

"Jarosław Kaczyński nie chce uchwalenia tej ustawy"

Arcybiskup Gądecki dziękuje za pozytywną opinię dla projektu "Zatrzymaj aborcję" Prawo do życia... czytaj dalej » Marian Piłka przekonywał, że w zakazie aborcji chodzi o ochronę prawa do życia. - Jest kwestia, czy nasze prawo będzie szanowało każdego człowieka, czy po prostu pewnej grupie ludzi, w tym wypadku dzieci nienarodzonych, odmówi prawa do życia. To jest zasadniczy spór - powiedział.

Jego zdaniem, ochrona płodu od poczęcia to kwestia praw człowieka.

Piłka powiedział, że "niestety obawia się, że Jarosław Kaczyński nie chce uchwalenia tej ustawy". - Tylko zdecydowany nacisk społeczny ruchów pro-life może na PiS-ie, a zwłaszcza na Jarosławie Kaczyńskim, wymusić uchwalenie tej ustawy - powiedział.

Dodał, że podobnie było w przypadku ustawy o zakazie handlu w niedziele. - Jarosław Kaczyński z dużą niechęcią, tylko pod wpływem "Solidarności", zgodził się na uchwalenie ustawy o wolnych niedzielach. To jest tajemnica poliszynela, że tego nie chciał - powiedział Piłka.

Jego zdaniem, "widać w tej chwili, jak bardzo (Kaczyński - red.) sabotuje uchwalenie tej ustawy". - Moim zdaniem w środowiskach pro-life narasta zniecierpliwienie tym zachowaniem Jarosława Kaczyńskiego. Tylko silny nacisk może sprawić, że tak jak w sprawie wolnych niedziel ustąpi - ocenił.

Mucha: władza "próbuje narzucić jeden porządek ideologiczny"

Sejmowa komisja "za" projektem zaostrzającym prawo aborcyjne Biskupi apelują,... czytaj dalej » Joanna Mucha powiedziała, że "życzy panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby się naraził polskim kobietom".

Posłanka PO mówiła także, że dzisiaj mamy do czynienia z władzą, która "próbuje narzucić jeden porządek ideologiczny, próbuje nam powiedzieć, jak mamy żyć wręcz od poczęcia aż do śmierci".

Podkreśliła, że projekt "Zatrzymaj aborcję" dąży do całkowitego zakazu aborcji. - Spróbujmy sobie wyobrazić konsekwencje. Wyobraźmy sobie dziewczynę, która jest w ciąży i wie, że dziecko jest z wadą taką, że umrze tuż po porodzie. Od trzeciego czy czwartego miesiąca ciąży, kiedy ta ciąża jest już widoczna spotyka się na ulicy z przyjaciółmi, rodziną i każdy ją pyta: jak będzie miało na imię, czy kupiła już wózeczek, czy ma już ubranka, czy jest już pokój przygotowany. Pół roku tortur. I my to chcemy zafundować polskim kobietom. To jest absolutnie nieludzkie - powiedziała Mucha.

Oglądaj Wideo: tvn24 Mucha o skutkach całkowitego zakazu aborcji

