- Zwróciłem się do premiera Mateusza Morawieckiego w liście z 4 marca, kiedy zbliżało się dwulecie nieogłaszania wyroków. One muszą być po prostu ogłoszone - podkreślał w "Faktach po Faktach" profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodał, "wtedy stan prawny i działalności Trybunału Konstytucyjnego, i procedowania spraw, jakie stoją przed Trybunałem, wrócą do swojego źródła".

W czwartek po południu do Sejmu wpłynął projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przewiduje on między innymi, że bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu.

Po południu w czwartek złożony został również projekt PiS nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego sędziów. Projekt przewiduje opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, oświadczył w "Faktach po Faktach" w sobotę, że był zaskoczony pojawieniem się projektów zmian w ustawach dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości. - Wygląda to na początek odwrotu - ocenił. - Jesteśmy bardzo daleko przed przywróceniem stanu ex ante, czyli stanu, który był zgodny z konstytucją i dobrze służył prawu polskiemu, miejscu Polski w Europie - podkreślił.

"Premier ma obowiązek ogłosić wyroki"

Jego zdaniem decyzja PiS jest "dobrym krokiem". Jak jednocześnie dodał, "źródło tego pierwszego kroku jest w Brukseli, nie w Warszawie".

Rzepliński pytany był również o zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość propozycję nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zakładającą publikację nieogłoszonych wyroków TK. Jak wyjaśniał przedstawiciel wnioskodawców poseł PiS Marek Ast, nieogłoszone wyroki pojawiłyby się z dodatkową adnotacją, że orzeczenia te powstały ze złamaniem prawa.

- Taka ustawa jest nie tylko zbędna, ale byłaby sprzeczna z konstytucją. Premier ma obowiązek ogłosić trzy wyroki z 2016 roku - stwierdził Rzepliński.

- Zwróciłem się do premiera Morawieckiego w liście z 4 marca, kiedy zbliżało się dwulecie nieogłaszania wyroków w sprawie K 47/15 i kolejnych wyroków: 39/16 i 44/16. One muszą być po prostu ogłoszone. Wtedy stan prawny i działalności Trybunału Konstytucyjnego, i procedowania spraw, które zawisły przed Trybunałem, wrócą do swojego źródła, czyli do ustawy uchwalonej przez Sejm 25 czerwca 2015 roku - podkreślił.

"Orzeczenie przyjęte z naruszeniem prawa nie jest orzeczeniem"

- Ten dodatek pana Asta z dopisaniem, że [wyroki Trybunału Konstytucyjnego - przyp. red.] były przyjęte z naruszeniem prawa... Orzeczenie przyjęte z naruszeniem prawa nie jest orzeczeniem - zaznaczył gość "Faktów po Faktach".

- Ale po panu Aście można się wszystkiego spodziewać - skomentował.