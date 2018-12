"Zastanawiałem się, czy premier żyje w wyimaginowanym kraju"





»

Premier mówił o tym, że przeszliśmy z sytuacji niestabilnej, która była w poprzednim okresie, do stabilnej. Nie uważam, że pod rządami Platformy Obywatelskiej Polska była mniej stabilna niż jest dzisiaj - mówił w "Faktach po Faktach" Andrzej Olechowski, były szef MSZ i były minister finansów. Komentował sobotnie wystąpienie Mateusza Morawieckiego, w którym podsumował trzy lata rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Premier Mateusz Morawiecki podsumował na sobotniej konferencji "Praca dla Polski" w Warszawie trzy lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przekonywał, że obecna władza jest "najbardziej prowolnościową ekipą z ostatnich dwudziestu ośmiu lat".

Jeden dzień, dwa wystąpienia. Morawiecki "dzieli bardziej, niż ktokolwiek dotychczas" Prezesa PiS nie... czytaj dalej » To wystąpienie komentował w "Faktach po Faktach" Andrzej Olechowski, były szef dyplomacji i były minister finansów.



Jak mówił, w swoim wystąpieniu "premier podkreślił dwie dewizy, dwie zdobycze, które twierdzi, że są najważniejsze dla tego obozu politycznego - stabilność i wolność".



- Ja się zastanawiałem, czy premier żyje w wyimaginowanym kraju, czy ja czegoś nie rozumiem - powiedział Olechowski.

"Może rodziny wysokich funkcjonariuszy partii zyskali na stabilności"

- Kto zyskał na stabilności przez te trzy lata? Na pewno nie uczniowie w szkołach, sędziowie, na pewno nie posłowie - wyliczał były minister.



Dodał, że "przychodzi mu złośliwa uwaga, że może rodziny wysokich funkcjonariuszy partii zyskali na stabilności".

Przyznał jednocześnie, że do finansowej stabilności rodzin przyczynił się program 500 plus.

- Mówimy o tym, że przeszliśmy z sytuacji niestabilnej, która była w poprzednim okresie do stabilnej. Nie uważam, że pod rządami Platformy Obywatelskiej Polska była mniej stabilna niż jest dzisiaj - mówił Olechowski.



"Unia Europejska tego rządu szczególnie nie lubi" Byliśmy... czytaj dalej » W jego ocenie, "ostatnie trzy lata charakteryzuje niestabilność".

"To nie jest tego typu wolność, którą chciałbym, żeby w Polsce promować"

Odnosząc się do drugiej "dewizy", o której mówił premier, Olechowski podkreślił, że "wolność to już naprawdę jest bardzo abstrakcyjne" pojęcie.



Jego zdaniem, "na pewno poczucie wolności dzisiaj jest niższe u dziennikarzy, aktywistów opozycyjnych, którzy demonstrują".



- Kto zyskał poczucie większej wolności? Na pewno nacjonaliści, zyskały grupy homofobiczne, na pewno antyszczepionkowcy - wyliczał.



Były szef MSZ dodał, że "to nie jest tego typu wolność, którą by chciał żeby w Polsce promować".



- Wolałbym żeby poczucie wolności mniejszości narodowych, ludzi o przeciwnych poglądach, a szczególnie mediów, było silne - dodał Olechowski.