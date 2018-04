Sędzia Mitera: podpisałem się pod listem do Gersdorf w trosce o sędziów w...

Sędzia Mitera: podpisałem się pod listem do Gersdorf w...

04.04 | Pod listem do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego podpisali się sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa - wyjaśniał w "Faktach po Faktach" sędzia Maciej Mitera. Autorzy listu zaapelowali o "niezwłoczne zwołanie posiedzenia plenarnego KRS". Jak dodał sędzia Mitera, on sam podpisał się w "trosce o pojedynczych sędziów" oraz "ogólny wymiar sprawiedliwości". Adwokat i były poseł SLD Ryszard Kalisz ocenił, że jeśli sędzia "podpisuje się pod listem, to musi mieć świadomość, że jego nazwisko stanie się publiczne".

