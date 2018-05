"Moim marzeniem jest, żeby na meczach klubowych pojawiali się tak zwani Janusze"

Chyba na jakiś czas policja powinna wrócić na polskie stadiony. Oczywiście nie za darmo, odpłatnie - proponował Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Gość wtorkowych "Faktów po Faktach", komentując zajścia podczas meczu Legii z Lechem, powiedział, że "czara goryczy już się przelała". Natomiast zdaniem generała Adama Rapackiego, byłego zastępcy komendanta głównego policji, "obecność samej policji na stadionie zupełnie nie załatwi problemu".

Po niedzielnym meczu Lotto Ekstraklasy o mistrzostwo Polski - pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa - policja zatrzymała dotąd 11 osób.

Po niedzielnym meczu Lotto Ekstraklasy o mistrzostwo Polski - pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa - policja zatrzymała dotąd 11 osób.

Spotkanie, po którym mistrzostwo ligi zapewniła sobie stołeczna Legia, zostało przerwane z powodu ekscesów z udziałem kibiców poznańskiej drużyny. Pierwsze zatrzymania miały miejsce w poniedziałek po południu - sześciu mężczyzn w wieku 18-37 lat zidentyfikowano na podstawie policyjnej analizy stadionowego monitoringu.

"Policja powinna wrócić na polskie stadiony"

- Wielki wstyd i wielki smutek, ponieważ to miało być wielkie piłkarskie święto i zepsuła je grupa nieodpowiedzialnych ludzi, to mało powiedziane, po prostu kretyńskich - komentował we wtorek w "Faktach po "Faktach" Listkiewicz.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej podkreślił, że incydentów z udziałem kibiców na stadionach w ostatnich latach jest statystycznie mniej, "ale one są dużo groźniejsze". - Mieliśmy finał Pucharu Polski, mieliśmy teraz mecz w Poznaniu, mieliśmy derby w Gliwicach z Górnikiem Zabrze, gdzie mecze były przerywane, czyli skala jest dużo większa - wskazywał.

Zdaniem Listkiewicza prywatna ochrona na stadionach piłkarskich nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa. - Chyba na jakiś czas policja powinna wrócić na polskie stadiony. Oczywiście nie za darmo, odpłatnie - dodał gość "Faktów po Faktach".

- Moim marzeniem jest, żeby na meczach klubowych pojawiali się w zdecydowanej większości tak zwani Janusze, czyli pogardliwie nazywani przez tych kiboli, agresywnych kibiców, normalni ludzie z rodzinami z dziećmi - podkreślił były prezes PZPN.

"To są imprezy komercyjne"

Generał Adam Rapacki podkreślił z kolei, że zarówno policja, jak i władze Lecha Poznań wiedziały o zagrożeniu bezpieczeństwa, do jakiego mogło dojść podczas meczu z Legią. - Nie spisali się, skoro do zakłócenia [spotkania - przyp. red.] doszło - wskazał.

W ocenie byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji funkcjonariusze prewencji nie powinni wracać na piłkarskie stadiony.

- To są imprezy komercyjne, gdzie policja powinna gdzieś stać w sporym dystansie od tego i interweniować wtedy, kiedy dochodzi do naruszenia prawa - ocenił gość "Faktów po Faktach".