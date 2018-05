"Żaden rząd nie łamał własnej, polskiej konstytucji, tak jak PiS"

Pozostałe informacje

Najgorsze jest to, co nam grozi w przyszłości. Nie wynika z artykułu 7, a z nowych zasad, które wprowadza Komisja Europejska w... czytaj dalej »

Odtwórz: Dyskusja po słowach Rafalskiej. "Jeżeli przyłbica, to mamy strój do walki"

20:00

Odtwórz: "Jestem marszałkiem Senatu, więc pan burmistrz powinien ważyć słowa"

To, co napisał burmistrz Jersey City Steven Fulop, jest obraźliwe w stosunku do mnie, ale też do Polski. To bardzo ostre i... czytaj dalej »