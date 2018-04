Rostowski: ta "piątka Morawieckiego" to olbrzymia micha "zupy nic"

Video: tvn24

"Nie ma potrzeby podwyższania podatków na tym etapie"

20.04 | Były minister finansów powiedział, że pomoc dla niepełnosprawnych osób dorosłych to kwestia wygospodarowania 600 milionów złotych rocznie. Zaznaczył, że to nie jest mała kwota, ale nie jest też gigantyczna. - Wydaje mi się, że nie ma potrzeby podwyższania podatków na tym etapie - ocenił. - PiS ma teraz taki mechanizm. Rozdaje po to, żeby uspokoić ludzi, sam bierze dla siebie, tak jak te nagrody wstydu, a potem - jeżeli nie ma pieniędzy - podwyższa podatki, udając, że one nie uderzają w ludzi - ocenił gość "Faktów po Faktach".

