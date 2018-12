"Takiego dobrego kanclerza jak Angela Merkel już mieć nie będziemy"

- Są u nas ludzie, którzy uważają, że cokolwiek złego się dzieje w Niemczech, nam służy. To nie jest prawda. Silne demokratyczne Niemcy nam dobrze służyły i mam nadzieję, że będą nadal służyć - powiedział w "Faktach po Faktach" były minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld. Ocenił też, że sytuacja, w której w Niemczech władzę zdobyłoby skrajnie prawicowe ugrupowanie AfD, "nosiłaby (dla Polski - red.) zarodek zagrożenia egzystencjalnego".

Adam Daniel Rotfeld komentował w "Faktach po Faktach" sytuację międzynarodową z punktu widzenia interesów Polski. Mówił między innymi o Niemczech.

"To był dla mnie zaszczyt". Merkel pożegnana wielką owacją Kilkuminutową... czytaj dalej » - Najbardziej z polskiego punktu obawiam się tego, żeby w Niemczech nie doszły do władzy siły, które dzisiaj reprezentowane są przez Alternatywę dla Niemiec (AfD) - podkreślił były szef dyplomacji.

Wskazywał, że "możemy ubolewać nad tym, co się dzieje w Grecji, czy we Włoszech". - Ale gdyby podobne procesy wystąpiły w Niemczech, to dla Europy i dla nas byłaby to bardzo poważna sytuacja, która nosiłaby zarodek zagrożenia egzystencjalnego - zaznaczył.

"Radość, że nastąpiło osłabienie Angeli Merkel jest bezrefleksyjna"

Na początku grudnia na szefową Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) została wybrana Annegret Kramp-Karrenbauer. Zastąpi na stanowisku Angelę Merkel, która wcześniej zapowiedziała, że po zakończeniu obecnej kadencji rządu, odejdzie z polityki po kilkunastu latach nieprzerwanego rządzenia.

- Trzeba mieć świadomość, że my już takiego dobrego kanclerza mieć nie będziemy - ocenił w "Faktach po Faktach" Rotfeld.

Zauważył, że "radość, że nastąpiło osłabienie Merkel, jest po prostu bezrefleksyjna".

- Są u nas ludzie, którzy uważają, że cokolwiek złego się dzieje w Niemczech, nam służy. To nie jest prawda. Silne demokratyczne Niemcy nam dobrze służyły i mam nadzieję, że będą nadal służyć - podkreślił.

"U nas polityka zagraniczna służy potrzebom wewnętrznym"

"Konwencja PiS to był obraz potykania się władzy o własne nogi" - Przekaz... czytaj dalej » Rotfeld podkreślał też znaczenie Unii Europejskiej dla Polski. Odniósł się do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że "jesteśmy sercem Europy".



- Każdy rząd próbuje na swój sposób realizować swoje cele - powiedział gość "Faktów po Faktach".

W jego ocenie, "optymalna jest polityka ciągłości, polityka ponadpartyjna, narodowa i państwowa". - Mam wrażenie, że u nas polityka zagraniczna służy potrzebom wewnętrznym. To nie jest właściwa, ani normalna rzecz - podkreślił.



- W przypadku państwa średniej wielkości, obok ważnych relacji z sąsiadami (…), niezwykle istotną rolę odgrywają we współczesnym świecie stosunki wielostronne - organizacje międzynarodowe i instytucje - wskazywał.

Precyzował, że ma na myśli przede wszystkim Unię Europejską, Radę Europy, OBWE, ale również Organizację Narodów Zjednoczonych, a jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa "to nic nie zastąpi NATO".



- To co nastąpiło ostatnio to osłabienie rangi stosunków wielostronnych. (…) A państwa tej wielkości i tego potencjału jak Polska powinny używać instrumentów wielostronnych w znacznie większym stopniu niż wielkie mocarstwa. To rozszerza suwerenność małych i średnich państw - podkreślił Rotfeld.

Oglądaj Wideo: tvn24 "U nas polityka zagraniczna służy potrzebom wewnętrznym"

"Trzeba się jednoczyć dla stawiania czoła wyzwaniom, które są ewidentne"

Premier zadowolony z rezultatów COP24. "Jestem bardzo zbudowany" Mamy ambitny... czytaj dalej » - Kiedy mnie ktoś pyta, jaką chciałbym widzieć Polskę za 5, 15, czy 25 lat, to odpowiadam, że chciałbym ją widzieć jako kraj normalny, który odpowiada wszystkim cechom dojrzałej demokracji - dodał gość "Faktów po Faktach".

Zaznaczył, że "z punktu widzenia państwa jest niezwykle ważne, żeby były pewne obszary, która są wyjęte ze sporu politycznego".

- Tak jak w czasie wojny naród się jednoczył przeciwko wrogowi zewnętrznemu, tak dzisiaj trzeba się jednoczyć dla stawiania czoła wyzwaniom, które są ewidentne - wyjaśniał były minister.

Jako jedno z takich wyzwań przytoczył ocieplenie klimatu.

- Jeśli Polska nie wniesie swojego wkładu do obniżenia temperatury, żeby nie doszło do ocieplenia, to trzeba powiedzieć, że stajemy w obliczu kataklizmu, z którego nawet nie zdajemy sobie sprawy - podkreślił Rotfeld.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Trzeba się jednoczyć dla stawiania czoła wyzwaniom, które są ewidentne"

OBEJRZYJ CAŁY PROGRAM "FAKTY PO FAKTACH" >>>