Video: tvn24

Ochman: może ministrem zdrowia powinna być osoba niezwiązana...

05.01 Osoba będąca ministrem zdrowia powinna budzić zaufanie. Wydaje mi się, że minister Radziwiłł to zaufanie pracowników ochrony zdrowia utracił - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność". Odniosła się do protestu lekarzy oraz wypowiadania przez nich klauzuli opt-out.

»