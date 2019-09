"Mamy dosyć dużą liczbę kierowców, którzy powinni już przesiąść się do komunikacji miejskiej"

Wzrok, czas reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa, ocena odległości, to są bardzo istotne rzeczy, które uczestniczą w prowadzeniu pojazdu i one z wiekiem niestety ulegają spowolnieniu - mówiła we "Wstajesz i wiesz" psycholog transportu doktor Ewa Odachowska z Instytutu Transportu Samochodowego. - Musimy sprawdzać, co się z nami dzieje - apelowała, zachęcając zwłaszcza seniorów do badania sprawności za kierownicą.

We wtorek w czołowym zderzeniu na drodze S8 pod Tomaszowem Mazowieckim (woj. łódzkie) zginął 85-letni kierowca matiza. Mężczyzna wcześniej wjechał na ekspresówkę pod prąd. W wypadku obrażeń doznały także dwie kobiety z samochodu, który się z matizem zderzył. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy film przedstawiający przejazd kierowcy matiza na chwilę przed tragedią.

Oglądaj Wideo: Egonik1/Kontak24 Jechał S8 pod prąd, zginął

"Musimy sprawdzać, co się z nami dzieje"

O seniorach za kierownicą i bezpieczeństwie w ruchu drogowym mówiła w środę we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 doktor Ewa Odachowska, psycholog transportu z Instytutu Transportu Samochodowego.

Zwracała uwagę, że "wypadek drogowy to zawsze jest zbieg pewnych okoliczności". Dodała jednak, że wiek kierowców "to jest rzeczywiście coś newralgicznego". - Apeluję do kierowców starszych, żeby nawet dla siebie samych sprawdzali swoje psychofizyczne uwarunkowania i swoje sprawności - dodała.

Kiedy pojedziemy bez prawa jazdy w portfelu? Minister podaje termin Planujemy, że... czytaj dalej » - Mamy ku temu narzędzia. Można przyjść do Instytutu, można przyjść do psychologa transportu i poprosić go o sprawdzenie czasu reakcji czy koordynacji wzrokowo-ruchowej - mówiła dalej dr Odachowska.

- Mamy taki program kierowany do kierowców powyżej 65. roku życia i powyżej nawet 55. roku życia, którzy chcieliby sprawdzić swoje sprawności takie psychoruchowe, psychomotoryczne, i ci kierowcy często (z niego) korzystają - podkreśliła.



Wskazywała także, że "po pierwsze wzrok, po drugie czas reakcji, po trzecie koordynacja wzrokowo-ruchowa, ocena odległości, to są bardzo istotne rzeczy, które uczestniczą w prowadzeniu pojazdu i one z wiekiem niestety ulegają spowolnieniu albo przynajmniej pewnemu ograniczeniu". - Musimy sprawdzać, co się z nami dzieje - przekonywała Odachowska.

"Mamy dosyć dużą liczbę kierowców takich, którzy nie radzą sobie w ruchu miejskim"

Psycholog transportu przekonywała, że takie badania powinny być obowiązkowe po osiągnięciu określonego wieku. - My o to apelujemy już nie od dziś - dodała.

- Myślę, że taki newralgiczny wiek to jest 60. rok życia, to jest takie duże tąpnięcie, jeżeli chodzi o psychomotorykę - wskazywała. Jak dodała, "po 40 roku życia już mamy kwestię deficytów wzrokowych, później trochę te czasy reakcji są wolniejsze".

- Badania pokazują, że starsi kierowcy potrafią trafnie ocenić i podjąć dobrą decyzję, ale (...) oni potrzebują więcej czasu - mówiła dr Odachowska. Jej zdaniem "mamy dosyć dużą liczbę kierowców takich, którzy nie radzą sobie w ruchu miejskim i tak naprawdę powinni już przesiąść się do komunikacji miejskiej".

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ Z DR EWĄ ODACHOWSKĄ:

Oglądaj Wideo: tvn24 Cała rozmowa z dr Ewą Odachowską o seniorach za kierownicą