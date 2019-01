"Czuć od was naftaliną". Rządzący oburzeni słowami Kopacz, opozycja ich broni

Jesteście śmiesznie nieaktualni. Czuć od was naftaliną - zwróciła się w sobotę Ewa Kopacz (Platforma Obywatelska) do tych, którzy chcą "pozbawić Polki osobistego wyboru". Politycy spierają się, czy to "mowa nienawiści". Przedstawiciele obozu rządzącego nie kryją oburzenia, opozycja broni tej wypowiedzi.

Była premier Ewa Kopacz wystąpiła na sobotniej konwencji "Kobieta, Polska, Europa". Spotkanie zorganizowały wspólnie w Warszawie Platforma Obywatelska i Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej.

Kopacz podkreślała, że kobiety w Polsce muszą mieć prawo do decydowania o swoim życiu. Zwróciła się do wszystkich, którzy próbują "pozbawić Polki osobistego wyboru". - Jesteście śmiesznie nieaktualni. Czuć od was naftaliną. Nauczcie się wreszcie żyć w społeczeństwie równych kobiet i mężczyzn - apelowała.

"Język, który kojarzy się niestety z odczłowieczaniem"

Na te słowa zareagowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek.



"Naftalina? Apeluję do polityków opozycji, zwłaszcza kobiet, z PO i innych partii, by wspólnie odrzucić taki język, który kojarzy się niestety z odczłowieczaniem znanym z ponurych kart historii XX w." - napisała w niedzielę na Twitterze.



Naftalina?Apeluję do polityków opozycji, zwłaszcza kobiet, z PO i innych partii, by wspólnie odrzucić taki język, który kojarzy się niestety z odczłowieczaniem znanym z ponurych kart historii XX w. — Beata Mazurek (@beatamk) 27 stycznia 2019

Oburzony był też wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. "Takie dni jak dzisiejszy i takie słowa jak te o naftalinie przypominają jak ważne są: ciężka praca, pokora i mobilizacja Zjednoczonej Prawicy, by nie powrócili do władzy politycy tacy jak Ewa Kopacz" - napisał.



Takie dni jak dzisiejszy i takie słowa jak te o #naftalina przypominają jak ważne są: ciężka praca, pokora i mobilizacja Zjednoczonej Prawicy, by nie powrócili do władzy politycy tacy jak Ewa Kopacz — Paweł Szefernaker (@szefernaker) 26 stycznia 2019

"Chodzi o to, żeby nie była to debata ad personam"

Inne stanowisko zajmują politycy opozycji. Gdy w niedzielę w czasie programu "Kawa na ławę" w TVN24, w trakcie dyskusji o mowie nienawiści, prowadzący przytoczył słowa byłej premier, sprzeciwił się temu Sławomir Neumann z PO.

- Pan to przeciwstawia temu, co słyszy pan o 19.30 codziennie w "Wiadomościach"? Albo temu, co mówią w mediach publicznych o opozycji, co mówili o prezydencie Adamowiczu, co mówili o sędziach złodziejach? - pytał. To nie jest symetryzm, takimi słowami uważa pan, że wszyscy są winni. Nie są wszyscy, wszyscy nie zabili - dodał.



- Jeżeli pan uważa, że porównanie, że ktoś jest archaiczny i pachnie naftaliną, wyczerpuje definicję języka nienawiści, to nie wiem, jakiej debaty pan oczekuje. Będzie debata, będzie ostry spór, bo zawsze jest i zawsze będzie. Chodzi o to, żeby nie była to debata ad personam, chodzi o to, żeby nie odzierać z godności interlokutora - dodał poseł Platformy.

"Trzeba faktycznie z takimi sformułowaniami uważać"

Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 ocenił, że sam "chyba" nie pachnie naftaliną.

Podkreślił, że powiedzenie, iż coś pachnie naftaliną, jest zakorzenione w języku polskim. - Więc ja akurat nie mam takiego poczucia, że mówienie, iż coś pachnie naftaliną, czyli jest w pewnym sensie przestarzałe, jest jakoś drastycznie obrażające - zaznaczył.

- Aczkolwiek w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, w takim nacisku na to, żeby nie używać mowy pogardy wobec innych osób, trzeba faktycznie z takimi sformułowaniami uważać - przyznał.



Dopytywany, czy jego zdaniem, była to mowa pogardy, stwierdził, że "niekoniecznie". - To jest taki utarty zwrot, że jeśli coś jest przestarzałe, coś już nie pasuje do dzisiejszej sytuacji, to mówimy, że to pachnie naftaliną. Aczkolwiek trzeba uważać z takimi generalizacjami, bo jeżeli rozciąga się to na całą partię polityczną, na wszystkie osoby, to już jest taka niebezpieczna generalizacja - podkreślił.