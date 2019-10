"Pomieszczenie pilnowane całą dobę". Co się dzieje z głosami oddanymi w wyborach?

Foto: tvn24 Video: TVN 24 Wrocław, rmf24.pl

Emilewicz: mamy prawo zapytać i ponownie policzyć te głosy

22.10 | Głosy będą przeliczone i jeżeli okaże się, że nie ma żadnych wątpliwości, to sprawa jest zakończona. To się wydarzy bardzo szybko - zapewniała w "Rozmowie Piaseckiego" Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Komentowała w tej sposób wnioski PiS o ponowne policzenie głosów w wyborach do Senatu w sześciu okręgach. Przekonywała też, że komisarze, którzy będą liczyć głosy "to nie są ludzie z politycznego nadania"

