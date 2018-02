Ewa Bugała rzecznikiem prasowym PKN Orlen





»

PKN Orlen podał, że od czwartku funkcję rzecznika prasowego będzie pełniła Ewa Bugała. Spółka wyjaśniła, że z funkcją rzecznika powiązane jest stanowisko dyrektora, co wynika ze struktury organizacyjnej płockiego koncernu.

Trzęsienie ziemi w państwowym gigancie. Odwołany prezes Orlenu Rada nadzorcza... czytaj dalej » "W związku z pojawianiem się w mediach i przestrzeni publicznej wielu informacji dotyczących formuły zatrudnienia pani Ewy Bugały, spółka pragnie podkreślić, iż pani Ewa Bugała pełnić będzie od jutra funkcję rzecznika prasowego PKN Orlen. Stanowisko dyrektora powiązane z tą funkcją wynika ze specyfiki struktury organizacyjnej firmy i klasyfikacji stanowiskowej" - podał w środę wieczorem płocki koncern.



Informację o zatrudnieniu Bugały w PKN Orlen opublikowały wcześniej m.in. Fakt24 i wirtualnemedia.pl. Bugała to była dziennikarka TVP. Kierowała redakcją serwisu TVP.info, była autorką i prowadząca program "Nie da się ukryć" oraz reporterką "Wiadomości".

Nowy prezes

Odprawa dla byłego prezesa Orlenu. Sprawdziliśmy, ile może dostać Jasiński Wojciech... czytaj dalej » W ostatni poniedziałek rada nadzorcza PKN Orlen powołała na nowego prezesa tej największej spółki rafineryjno-petrochemicznej w kraju Daniela Obajtka, wcześniej szefa spółki Energa.

Jednocześnie rada odwołała dotychczasowego prezesa płockiego koncernu Wojciecha Jasińskiego, a także wiceprezesa Mirosława Kochalskiego i Marię Sosnowską, jako członka zarządu.



Jasiński był prezesem PKN Orlen od grudnia 2015 roku, Kochalski zasiadał w zarządzie płockiego koncernu od lutego 2016 roku, a Sosnowska od czerwca 2017 roku.

Wymiana kadrowa

Także w poniedziałek rada nadzorcza PKN Orlen delegowała Józefa Węgreckiego, powołanego wcześniej do rady przez ministra energii, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu ds. inwestycji i zakupów – będzie on pełnił tę funkcję do powołania na to stanowisko członka zarządu, przy czym nie dłużej niż trzy miesiące.



W środę PKN Orlen poinformował, że Węgrecki złożył pisemne oświadczenie, iż poza płockim koncernem "wykonuje inną działalność w spółce Energa Wytwarzanie, która jest konkurencyjna do działalności PKN Orlen, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu Energa Wytwarzanie".



Według nieoficjalnych informacji po objęciu przez Obajtka stanowiska prezesa PKN Orlen, co nastąpiło we wtorek, w płockim koncernie rozpoczęła się wymiana kadrowa na stanowiskach menadżerskich, która objęła między innymi pion HR, marketingu i komunikacji korporacyjnej, a skutkiem było odwołanie co najmniej pięciu dyrektorów.