Episkopat ujawni dane dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych

W czwartek zostaną zaprezentowane dane statystyczne dotyczące wykorzystywania małoletnich przez duchownych w Polsce - poinformował we wtorek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.

Arcybiskup Stanisław Gądecki bierze udział w 382. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które we wtorek rozpoczęło się w Warszawie.

Dokument gotowy

- Postaramy się przedstawić na koniec zebrania plenarnego, czyli w czwartek, na to spotkanie z mediami o 14, to wszystko, co Sekretariat KEP zebrał, gdy idzie o wszystkie kazusy [wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych - przyp. red.], które od 1990 roku zostały przedstawione i zostały udokumentowane, a potem opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, przez księdza dyrektora Wojciecha Sadłonia. On to dzisiaj przedstawi i to będzie jednym z tematów kończących zebranie Konferencji Episkopatu Polski - przekazał arcybiskup Gądecki.

Poinformował, że dokument jest już gotowy.

Pedofilia w Kościele jednym z tematów

Jak wyjaśnił, temat pedofilii w Kościele będzie jednym z punktów obrad zebrania plenarnego.

- Po spotkaniu przewodniczących konferencji episkopatów albo reprezentantów z Ojcem Świętym Franciszkiem [ten temat - przyp.red.] nabrał w pewnym sensie innego światła - ocenił. Zaznaczył, że do tej pory wszyscy koncentrowali się na wykorzystywaniu seksualnym osób małoletnich w Kościele, pomijając inne środowiska. - Z tego starano się ukuć nawet swojego rodzaju hasło i stereotyp - stwierdził hierarcha.

I dodał: - Ojciec Święty przy tym spotkaniu wskazał na znacznie rozleglejsze problemy całego Kościoła, całego społeczeństwa, a właściwie całego świata zglobalizowanego. Mówi o 18 milionach pokrzywdzonych dzieci w samej Europie i 83 milionach na świecie - oczywiście nie zawsze chodzi tu o kazusy pedofilii, tylko chodzi o wykorzystywanie dzieci, o turystykę seksualną, o wykorzystywanie pracy nieletnich, o wykorzystywanie dzieci w wojsku. Praktycznie papież wprowadził perspektywę znacznie rozleglejszą, aniżeli myśmy się nią posługiwali do tej pory - podkreślił.

Zdaniem arcybiskupa Gądeckiego papież widzi to zagadnienie jako "problem społeczny, który dotyczy działania złego na świecie". - Ten problem domaga się odpowiedzi Kościoła - bo ma on większą odpowiedzialność ze względu na śluby, które składa - a potem rządów całego świata. Właściwie bez zmiany prawnej w ściganiu turystyki seksualnej nie ma mowy o tym, żeby problem został rozwiązany - ocenił hierarcha.

"Biskupi poświęcą dużo czasu kwestii ochrony osób małoletnich"

Wcześniej na konferencji prasowej rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik mówił, że ochrona małoletnich w Kościele będzie jednym z tematów zebrania biskupów. - Biskupi na tym zebraniu plenarnym już po raz kolejny, ale poświęcą dość dużo czasu kwestii ochrony osób małoletnich - podkreślił.

- Z jednej strony chodzi o pewną zmianę mentalności wszystkich, żeby dawać pierwszeństwo ofiarom. Druga sprawa to jest kwestia wysłuchania osób poszkodowanych, pokrzywdzonych - dodał.

Jubileusz 100. rocznicy powstania

Konferencja Episkopatu Polski obchodzi w 2019 roku jubileusz 100. rocznicy powstania. Początki zebrań plenarnych Konferencji Episkopatu Polski są związane z zebraniami biskupów metropolii warszawskiej, które odbywały się w latach 1824-1825, 1861 i 1906-1925.

Z okazji obchodów 100. rocznicy utworzenia metropolii warszawskiej, na zaproszenie arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego, Prymasa Królestwa Polskiego w Warszawie, w dniach 10-18 marca 1917 roku odbyło się pierwsze nieoficjalne zebranie biskupów polskich z trzech zaborów. Pierwsze oficjalne zebranie plenarne biskupów w niepodległej Polsce zostało zwołane przez metropolitę warszawskiego arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego w dniach 10-12 grudnia 1918 roku.