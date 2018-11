Prymas Polski potwierdza "wolę walki ze złem i wykorzystywaniem seksualnym" w Kościele

Hierarchowie kościelni obradujący na Jasnej Górze przyjęli stanowisko w sprawie wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych. - W stanowisku (...) pokazujemy, co Kościół powinien czynić, aby dzieci były bezpieczne i powtarzamy naszą wolę walki z tym złem i przestępstwem - powiedział prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.

Stanowisko przyjęli w poniedziałek hierarchowie uczestniczący w 381. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

Prymas: Jesteśmy skazani na długą walkę. Zero tolerancji dla pedofilii w Kościele Episkopat ogłosił... czytaj dalej » Zostało ono przedstawione w założeniach przez abpa Stanisława Gądeckiego i prymasa abpa Wojciecha Polaka i składa się z sześciu punktów.

Po pierwsze, zakłada się ochronę dzieci i młodzieży jako niezbywalnej części misji powierzonej Kościołowi, zdecydowaną wolę oczyszczenia z grzechów i przestępstw nadużyć seksualnych wobec małoletnich, a jednocześnie tworzenie dla nich bezpiecznego środowiska – przez przygotowywanie i promowanie programów prewencyjnych.

Kolejne punkty zawierają m.in. wezwanie biskupów kierowane do całego Kościoła, by jednoczyć wysiłki całej wspólnoty w rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających przestępstwu, wezwanie do modlitwy i pokuty, a także bezpośrednie wystąpienie do sprawców przestępstw.

- Mamy zdecydowaną wolę oczyszczenia z grzechu i przestępstw tych nadużyć – powiedział, prezentując część zapisów stanowiska na konferencji prasowej po obradach, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki. Zaakcentował, że to stanowisko całego episkopatu, nie pojedynczych jego przedstawicieli.

"Wysiłek Kościoła ma zmierzać ku prewencji"

Jak powiedział dziennikarzom prymas Wojciech Polak, dokument z jednej strony pokazuje, co Kościół powinien czynić, aby środowiska dzieci i młodzieży były bezpieczne. - Czyli to, co rozumiemy pod pojęciem prewencji – wysiłek Kościoła, który ku temu ma zmierzać: nie tylko w środowisku duchownych, ale szerzej, kiedy mówimy o programach prewencyjnych dotyczących na przykład środowisk szkolnych, katechetycznych. Chodzi o przygotowanie takiego programu prewencji – wyjaśnił.

- Z drugiej strony, jeżeli myślimy o tym dokumencie, jasno powtarzamy przede wszystkim naszą wolę zmagania się i walki z tym złem i przestępstwem, które jest tu wskazane i do którego episkopat – także przez swoje stanowisko wspólne – pragnie w sposób jednoznaczny się odnieść – zadeklarował abp Polak.

"Każda ofiara ma prawo do pomocy"

Prymas, pytany o problem zadośćuczynień w jednostkowych przypadkach, wskazał, że postępowanie Kościoła określają tu sformułowane już wytyczne Konferencji Episkopatu Polski. - Każda ofiara, każda osoba, która jest w takiej sytuacji, gdy ją przyjmujemy, ma prawo ze strony Kościoła do pomocy, do ochrony – wskazał.

Prymas Polski: zbierzemy dane o skali pedofilii wśród księży Programy ochrony... czytaj dalej » - Oferujemy i mamy oferować tę pomoc na różnych polach: psychologicznym, duszpasterskim, ale także prawnym. Tutaj każdy z przeszkolonych delegatów diecezjalnych, który przyjmuje to zgłoszenie (…) wie, że powinien z całą delikatnością wyjść i zaoferować taką pomoc, również konkretną pomoc materialną w leczeniu tego typu sytuacji, aby pomóc tym osobom w przezwyciężaniu traumy, która w tej rzeczywistości jest straszna – przyznał abp Polak.

- Mówimy oczywiście o odpowiedzialności indywidualnej każdego sprawcy, który za to powinien ponosić. Nasze stanowisko w ostatnich częściach jest też skierowane do sprawców, jako apel do sprawców, a wręcz ocena ich postępowania. Mówimy, że są zobowiązani do zadośćuczynienia – zaznaczył.

- Będziemy postępować i postępujemy zgodnie z tym, co jest prawem w Polsce. Tak widzimy tę rzeczywistość, a więc jeżeli w konkretnych przypadkach prawo będzie zasądzać tego typu odszkodowanie, będziemy musieli się z tym zmierzyć – oświadczył prymas Polski.