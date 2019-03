To, co zaprezentował nam Episkopat, to raport stworzony w swoim własnym imieniu - przekonywała w piątek Joanna Scheuring-Wielgus (Teraz!), komentując przedstawione dzień wcześniej dane dotyczące pedofilii w polskim Kościele. Poseł Mariusz Witczak (Platforma Obywatelska) stwierdził, że jeżeli Kościół sobie z tym problemem nie poradzi, "to musi powstać komisja cywilna".

Episkopat przedstawił w czwartek dane o pedofilii w polskim Kościele. Od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszenia wykorzystywania seksualnego małoletnich dotyczyły 382 duchownych - poinformowano. Według zaprezentowanych danych łącznie - we wszystkich, również niepotwierdzonych przypadkach - było 625 ofiar wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych.

"To jak naplucie w twarz ofiarom" Konferencja... czytaj dalej » Zobacz opracowanie dotyczące zgłoszeń przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich.



"Ofiary oczekiwały czegoś zupełnie innego"

- To, co zaprezentował nam wczoraj Episkopat, to raport stworzony w swoim własnym imieniu - oceniła posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus.

Jak powiedziała ofiary "oczekiwały czegoś zupełnie innego".

- Gdyby biskupi na tej konferencji powiedzieli: "Przepraszamy, prosimy o wybaczenie, zrobiliśmy źle, rzeczywiście jest dużo rzeczy do naprawienia, ale chcemy to zmienić, chcemy wyjaśnić, zadośćuczynić i chcemy pomóc w odzyskaniu godności ofiar"... A nic takiego nie padło - mówiła.

W czwartek Scheuring-Wielgus stwierdziła, że konferencja KEP jest jak "naplucie w twarz ofiarom, które od wielu lat domagają się zadośćuczynienia, odzyskania swojej godności".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Raport stworzony w swoim własnym imieniu"

"Kościołowi trzeba dać chwilę"

Episkopat mówił o pedofilii w Kościele. Oto cytaty, które przykuły uwagę "Okazywać... czytaj dalej » Poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Witczak zauważył, że "papież Franciszek daje dobry przykład".

- Gorzej jest z polskim Kościołem katolickim, czy gorzej jest, jak słucham, u polskich kleryków, jak oni do tego problemu podchodzą - dodał parlamentarzysta.

- Na pewno trzeba chwilę Kościołowi dać, żeby spróbował wytłumaczyć się z tej kwestii, oczyścić i zbudować system zadośćuczynienia dla ofiar pedofilii. Jeżeli sobie z tym nie poradzi, to musi powstać komisja cywilna. Nie rozstrzygam, jaka to miałaby być formuła - stwierdził Witczak.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Kościołowi trzeba dać chwilę czasu"

"Miejmy nadzieję, że rozpalone ognisko wypali to zło"

Marek Sawicki z PSL ocenił, że to papieżowi Franciszkowi zawdzięczamy, iż dzisiaj "o tym mówimy w sposób otwarty" i że "episkopaty poszczególnych krajów powoli publikują przynajmniej fragment informacji o tym grzechu, o tym przestępstwie"



Według niego, to właśnie papież "nadał ton".

- Miejmy nadzieję, że [ten ton] nie zostanie zgaszony, że to rozpalone ognisko w końcu wypali to zło, które w naszym Kościele jest - powiedział Sawicki.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Miejmy nadzieję, że rozpalone ognisko wypali to zło"