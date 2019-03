Elżbieta Rafalska w "Rozmowie Piaseckiego" od 7.30 w TVN24 i na tvn24.pl

Video: tvn24

19.11 | Jeśli padła propozycja korupcyjna, to jest to rzecz absolutnie naganna, ale wcale jej nie uważam za najgorszą rzecz, która się stała - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 profesor Witold Orłowski, komentując aferę KNF. - Okazuje, że wewnątrz instytucji jest grupa piromanów, która zastanawia się, jak tu wywołać pożar w banku po to, żeby łatwiej go było przejąć. To jest dopiero skandaliczna sprawa - zaznaczył ekonomista. Jak dodał, trudno nie zauważyć podobieństwa do afery Rywina.

