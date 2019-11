Chojna-Duch: dostaję od członków rodziny SMS-y o treści "ręki nie podam"

Towarzystwo Krystyny Pawłowicz pasuje mi znakomicie, a z powodu hejtu, który wylał się na Stanisława Piotrowicza, intuicyjnie staję po jego stronie - powiedziała Elżbieta Chojna-Duch, jedna z trojga kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki poinformował w poniedziałek, że Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch zostali zgłoszeni jako kandydaci klubu Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

"Nie przejmuję się SMS-ami od rodziny pod tytułem 'ręki nie podam'"

O reakcjach swego otoczenia na informację, że jest kandydatką PiS do TK, Chojna-Duch mówiła we wtorek w radiu RMF FM.

- Nie przejmuję się SMS-ami od członków rodziny, że się nie spodziewali, że jest to wstyd. SMS-y pod tytułem "ręki nie podam", "do domu nie wpuszczę". Odpowiedziałam, że przeżyję - powiedziała.

Dodała, że gdyby teraz "skapitulowała", to pokazałaby nie tylko swoją słabość, ale też "słabość całego systemu".

"Kandyduję, by podziały były mniej intensywne"

Według Chojny-Duch podziały w społeczeństwie są "głębokie i groźne". - Zaszliśmy za daleko - oceniła. Zauważyła, że "PiS wygrał wybory ponownie i trzeba to zaakceptować".

- Po to kandyduję, by podziały były mniej intensywne - zadeklarowała. Przekonywała, że będzie działała na rzecz "zatarcia tak ostrych granic". - Ja, pojedyncza, niewiele zrobię, ale będę starała się przekonywać również i sędziów, żebyśmy działali racjonalnie, właśnie apolitycznie, co się udało w Radzie Polityki Pieniężnej - mówiła kandydatka na sędzię TK.

Chojna-Duch była członkinią Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2016.

Chojna-Duch została też zapytana, czy jest przekonana, że Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz także będą wykazywali się - gdyby zostali sędziami TK - niezależnością i że będą wolni od jakichkolwiek nacisków politycznych.



Odpowiedziała, że zna Krystynę Pawłowicz i jest to "osoba uczciwa", która była "sprowokowana". - Jest to rodzaj walki sprowokowanej pewnymi głupimi wypowiedziami strony tak zwanej przeciwnej - oceniła. Dodała, że towarzystwo Pawłowicz pasuje jej "znakomicie", a z powodu hejtu, który - jak mówiła - wylał się na Piotrowicza, "intuicyjnie staje po jego stronie".

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji Polskiego Stronnictwa Ludowego) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli.