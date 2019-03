"To próba przekupstwa wyborców". Ekonomiści o propozycjach PiS





To, co dzisiaj się dzieje przekracza wszelkie granice. Po pierwsze, społecznie jest bez sensu, ekonomicznie groźne, więc pozostaje tylko motywacja polityczna. Zresztą wszystkie okoliczności, w jakich to powstało, wskazują, że jest to próba przekupstwa wyborców - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Ryszard Bugaj, komentując nowe propozycje PiS. W ocenie Cezarego Mecha "na pewno jest to jakaś forma przekupstwa". - Niemniej może taka dobra - stwierdził.

Zaprezentowane pod koniec lutego propozycje programowe to: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Bugaj: wszystko wskazuje na to, że to próba przekupstwa wyborców

- Oceniam to całkiem inaczej niż oceniałem pierwotne projekty, to znaczy projekt 500 plus w pierwszej wersji, a nawet skrócenie wieku emerytalnego. Nie krytykowałem tych decyzji, nie wydawały mi się optymalne, ale wydawały mi się wyposażone w ważne zalety społeczne i ekonomicznie strawne. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje, to przekracza wszelkie granice w moim przekonaniu - powiedział Ryszard Bugaj.

- Po pierwsze, społecznie jest to bezsensu, ekonomicznie to jest groźne, więc pozostaje tylko motywacja polityczna - przyznał.

Jak dodał,"wszystkie okoliczności, w jakich to powstało wskazują na to, że to jest próba przekupstwa wyborców". - Trzeba się liczyć z pobudzeniem bardzo silnej dynamiki rewindykacyjnej ze wszystkimi tego konsekwencjami, które będą w dłuższym okresie - bo jeszcze nie w tym roku - według wszelkiego prawdopodobieństwa zgubne - ocenił. Czy rząd będzie stać na jego obietnice? Wyborcza... czytaj dalej »

Mech: na pewno forma przekupstwa, ale taka dobra

Z kolei jak ocenił Cezary Mech, propozycje socjalne PiS "to na pewno jest jakaś forma przekupstwa".

- Niemniej może taka dobra. Jeśli przekupstwo polega na tym, że się oddaje właściwym, biednym beneficjentom to może i dobra - stwierdził.

Na uwagę, że bogatym też się oddaje, bo 500 plus jest dla wszystkich, odparł: - Przeważnie bogaci płacą wyższe podatki, więc nie widzę tutaj negatywnej zależności.

Jego zdaniem, "rodzice w postaci podatków, składek, wtórnego opodatkowania, przeznaczając wydatki na dzieci, płacą przeciętnie około tysiąca złotych podatków miesięcznie". - W tym momencie to jest zwrot niewłaściwego opodatkowania - powiedział Mech.

"Polityka gospodarcza w Polsce zaczyna być w takiej fazie, jak była w okresie gierkowskim"

Nie zgodził się z nim Ryszard Bugaj. - Tysiąc złotych podatku od gospodarstwa domowego to nieprawdopodobne. Nie wiem ile, ale znacznie mniej - powiedział.

- Bardzo się obawiam, że polityka gospodarcza w Polsce zaczyna być w takiej fazie, jak była w okresie gierkowskim. Ta analogia istnieje. Zaczęto przyjmować, że nie ma ograniczeń makroekonomicznych, że można wydać właściwie dowolną ilość pieniędzy, bo się zwróci przez podatki, bo dzięki temu wzrosną dochody budżetu państwa - skomentował.

