Ósmoklasiści stanęli do sprawdzianu z języka obcego. Zobacz arkusze egzaminacyjne

Ponad 377 tysięcy uczniów ósmych klas szkoły podstawowej przystąpiło w środę do egzaminu z języka obcego nowożytnego. Najwięcej z nich - 358 tysięcy - zdawało test z języka angielskiego. Po zakończonym egzaminie Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z zadaniami.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego rozpoczął się o godz. 9.00. Trwał 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało w komunikacie, że 358 tysięcy uczniów zdawało język angielski. Ósmoklasiści wybierali również: język niemiecki (17 tys. osób), język rosyjski (1600 osób), język francuski (125 osób), język hiszpański (86 osób) oraz język włoski (11 osób).

Po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne.

Język angielski - arkusze

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt >>>



Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących >>>



Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim >>>



Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym >>>

Transkrypcja nagrań >>>

Język niemiecki - arkusze

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt >>>



Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących >>>



Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim >>>



Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym >>>

Transkrypcja nagrań >>>

Język rosyjski - arkusze

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt >>>



Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim >>>

Transkrypcja nagrań >>>

Język francuski - arkusze

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się >>>

Transkrypcja nagrań >>>

Język hiszpański - arkusze

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się >>>

Transkrypcja nagrań >>>

Język włoski - arkusze

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się >>>

Transkrypcja nagrań >>>

Zadania na egzaminach

W arkuszu egzaminacyjnym – niezależnie od języka – były zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Było ich 14, przy czym niektóre z nich były rozbudowane (w jednym zadaniu należało udzielić kilku odpowiedzi na kilka pytań). Zadań zamkniętych było dziewięć, otwartych pięć. Ósmoklasiści zmierzyli się z matematyką. Zobacz arkusze egzaminacyjne Ponad 377 tysięcy... czytaj dalej »

Część zadań odnosiła się do nagranych tekstów. Większość nagrań stanowiły dialogi. Na przykład uczniowie zdający angielski wysłuchali m.in. rozmów na temat przeprowadzki do nowego domu, projektu szkolnego, kradzieży torby, w której był portfel z pieniędzmi, a także wypowiedzi o festiwalu gier oraz na temat hobby i zainteresowań.

Zdający z niemieckiego wysłuchali m.in. rozmów dotyczących wspólnej koleżanki, przyborów przydatnych przy egzaminie z matematyki oraz drukowania tekstu, a zdający egzamin z rosyjskiego, m.in. rozmowy na temat bólu gardła, przygotowywania kanapek na śniadanie i wakacyjnego kursu językowego.

Zadania odnosiły się także do zamieszczonych w tekście krótkich tekstów. W teście z angielskiego jeden z tekstów dotyczył budowy Disneylandu, a inny domu zbudowanego z pustych plastikowych butelek. W teście z niemieckiego teksty dotyczyły m.in. zestawów lunchowych, których widok ma wzbudzać uśmiech na twarzach jedzących oraz filmów animowanych. W teście z rosyjskiego – odwiedzin kolegi.

Wśród zadań na poziomie podstawowym były też pytania sprawdzające znajomość podstawowych zwrotów. Były też takie zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym musiał udzielić odpowiedzi w języku polskim.

Zdający egzamin musieli też napisać tekst własny e-maila do przyjaciół na temat wyjazdu w góry. Temat był taki sam niezależnie od tego, z jakiego języka obcego uczniowie zdawali egzamin.

Trzydniowy egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty trwał trzy dni. W poniedziałek był egzamin z języka polskiego, we wtorek – z matematyki.

Przeprowadzany był po raz pierwszy. Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do egzaminu w poniedziałek, wtorek i w środę, to będzie go pisał w drugim terminie – 3, 4 i 5 czerwca.



Wynik egzaminu – uczniowie poznają go 14 czerwca – wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły średniej. Zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem szkolnym otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.