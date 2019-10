Złożyła ślubowanie, objęła mandat. Została posłanką na dwa dni

Edyta Kubik, która w 2015 roku bez powodzenia startowała do Sejmu z listy Kukiz'15, we wtorek złożyła ślubowanie poselskie i objęła mandat po zmarłym marszałku seniorze Kornelu Morawieckim w Sejmie kończącej się kadencji. Funkcję będzie pełnić prawdopodobnie tylko przez dwa dni, ponieważ ostatnie posiedzenie Sejmu ma zakończyć się w środę.

Na wniosek Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęte 11 września ostatnie posiedzenie Sejmu VIII kadencji zostało przerwane i jest kontynuowane już po wyborach parlamentarnych. Zaplanowano je na dwa dni, 15 i 16 października.

Wznowione obrady i posłanka na dwa dni

Terroryzm, Amber Gold, "demoralizacja dzieci". Wraca Sejm w starym składzie Sejm we wtorek... czytaj dalej » Wznowione we wtorek obrady Sejmu rozpoczęły się od złożenia ślubowania poselskiego przez Edytę Kubik. Nowa posłanka VIII kadencji objęła mandat po zmarłym 30 września marszałku seniorze Kornelu Morawieckim.

Po odczytaniu roty ślubowania przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, Kubik oświadczyła: - Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

Sejm w starym składzie ostatnie w tej kadencji posiedzenie zakończy w środę. Oznacza to, że Kubik funkcję posłanki pełnić będzie jedynie przez dwa dni.

Jakie koszty dwudniowej pracy?

Redakcja tvn24.pl skierowała do Centrum Informacyjnego Sejmu pytanie o to, jakie koszty finansowe wiążą się z pełnieniem przez Kubik mandatu posła. Do momentu publikacji tekstu odpowiedź nie nadeszła.

Zgodnie z artykułem 39. par. 1. Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora "posłowi i senatorowi w związku z zakończeniem kadencji przysługuje odprawa parlamentarna w wysokości trzech uposażeń. Odprawa nie przysługuje, jeżeli poseł lub senator został wybrany na następną kadencję".

Według informacji zamieszczonej na stronie Kancelarii Sejmu "wysokość uposażenia poselskiego: odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie rozporządzenia prezydenta przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat i wynosi obecnie 9892,30 zł brutto".

Mandat po zmarłym pośle

Według przepisów, mandat po zmarłym pośle obejmuje kandydat z kolejnym wynikiem na tej samej liście z ostatnich wyborów. W 2015 roku w wyborach parlamentarnych Kornel Morawiecki otwierał listę Kukiz'15 we Wrocławiu (w trakcie kadencji Sejmu został posłem koła Wolni i Solidarni). Kolejny wynik należał do Edyty Kubik, która w Sejmie będzie posłanką niezrzeszoną.

Poseł Edyta Kubik złożyła ślubowanie. Mandat objęła po zmarłym marszałku seniorze #Sejm VIII kadencji Kornelu Morawieckim. pic.twitter.com/tq5oWi3tlZ — Sejm RP (@KancelariaSejmu) October 15, 2019

W tegorocznych wyborach parlamentarnych Kubik nie wystartowała.

Kornel Morawiecki

Kornel Morawiecki zmarł 30 września w wieku 78 lat, był działaczem opozycji demokratycznej w PRL, przywódcą Solidarności Walczącej, marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji.

Prezydent Andrzej Duda nadał Kornelowi Morawieckiemu Order Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej.