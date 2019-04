Marsz, apel, msza. Obchody dziewiątej rocznicy katastrofy smoleńskiej

Video: tvn24

Kaczyński: potrzebne dwa śledztwa ws. Smoleńska

26.11 | Nie będę się wypowiadał o szczegółach, bo to nie do mnie należy, to należy do wymiaru sprawiedliwości. Sądzę, że przyzwoici prokuratorzy, przyzwoite śledztwo, są tacy w Polsce (...) Przyzwoite śledztwo, a może nawet dwa śledztwa, bo jest potrzebne śledztwo w sprawie katastrofy i śledztwo w sprawie śledztwa. Te dwa śledztwa, mam nadzieję, wyjaśnią, jak to naprawdę było - powiedział Jarosław Kaczyński dla TV Republika.

»