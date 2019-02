Amerykańska dziennikarka przeprasza za "niefortunną nieścisłość"

Dziennikarka amerykańskiej telewizji MSNBC Andrea Mitchell przeprosiła za środową wypowiedź, w której stwierdziła, że powstanie w getcie warszawskim w 1943 roku było skierowane przeciwko "polskiemu i nazistowskiemu reżimowi". Przyznała, że w relacji z Warszawy "przejęzyczyła się".

Mitchell przeprowadziła w środę w Warszawie wywiad z wiceprezydentem USA, który przybył na konferencję bliskowschodnią. W swej relacji poinformowała amerykańskich widzów, że w programie podróży Mike'a Pence'a i jego żony jest między innymi wizyta w dawnym getcie warszawskim, gdzie w czasie powstania w 1943 roku Żydzi "przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi".

Słowa amerykańskiej dziennikarki spotkały się z reakcją Ambasady RP w Stanach Zjednoczonych, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Sprostowania zażądał także przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, Ronald Lauder.

Dziennikarka przeprasza

"Przejęzyczyłam się we wczorajszym reportażu, gdy mówiłam o powstaniu w getcie warszawskim w 1943 roku. By było jasne, polski rząd nie był zaangażowany w te przerażające czyny. Przepraszam za tę niefortunną nieścisłość" – napisała na Twitterze Andrea Mitchell.



I misspoke on the show yesterday when I discussed the 1943 Warsaw Ghetto Uprising. To be clear, the Polish government was not involved in these horrific acts. I apologize for the unfortunate inaccuracy. — Andrea Mitchell (@mitchellreports) 14 lutego 2019



Światowy Kongres Żydów żądał sprostowania

Głos w sprawie wypowiedzi dziennikarki zabrał wcześniej przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC), Ronald Lauder.

"Zwróciło moją uwagę, że w reportażu z Warszawy MSNBC przedstawiła rewoltę w warszawskim getcie jako skierowaną przeciwko 'reżimom polskiemu i nazistowskiemu'. Światowy Kongres Żydów żąda, by NBC i MSNBC opublikowały natychmiastowe sprostowanie tego błędnego określenia. Warszawskie getto było diabolicznym tworem nazistowskich Niemiec w okupowanej Polsce. Żydowscy powstańcy walczyli z Niemcami" - oświadczył Lauder w komunikacie opublikowanym na stronie kongresu.

"Cała sprawa stanowi bolesne upomnienie, że wszyscy musimy podwoić nasze wysiłki w dziedzinie edukacji na temat Holokaustu" - dodał.



A MSNBC broadcast depicted the Warsaw Ghetto Uprising as a revolt against the Polish & Nazi regimes.



The reality: Jewish resistance fighters in the Warsaw Ghetto fought against German Nazis.



We call for a retraction of this false characterization. https://t.co/kHa6NRtUngpic.twitter.com/1WFGtqtcGX — WJC (@WorldJewishCong) 14 lutego 2019



"Nie istniał żaden 'polski reżim'"

"W Polsce okupowanej przez Niemcy nie istniał żaden 'polski reżim' - to wielkie niezrozumienie warunków wojny. Zarówno Polacy, jak i Żydzi byli bestialsko mordowani przez Niemców. Polscy żołnierze walczyli każdego dnia II WŚ o wolność i życie wszystkich narodów" - skomentował również na Twitterze wypowiedź dziennikarki premier Mateusz Morawiecki.



W Polsce okupowanej przez Niemcy nie istniał żaden ”polski reżim”- to wielkie niezrozumienie warunków wojny. Zarówno Polacy, jak i Żydzi byli bestialsko mordowani przez Niemców. Polscy żołnierze walczyli każdego dnia II WŚ o wolność i życie wszystkich narodów. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 14 lutego 2019

Do sprawy w oświadczeniu odniósł się też Instytut Pamięci Narodowej, a także polskie MSZ.

Ambasada RP w Waszyngtonie również wezwała dziennikarkę z USA, relacjonującą szczyt bliskowschodni w Warszawie, do sprostowania słów o powstaniu w getcie z 1943 r., podkreślając w oświadczeniu, że "tak skandaliczne błędy nie powinny mieć miejsca w dziennikarstwie".