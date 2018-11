1 listopada to dzień, w którym Kościół modli się za wszystkich świętych

W miastach, na wsiach i w górach. 1 listopada to dzień zadumy...

Foto: PAP/EPA Video: Paweł Laskosz / Fakty po południu

W miastach, na wsiach i w górach. 1 listopada to dzień...

To moment na refleksję i zadumę. Czas zastanowienia nad sensem życia i przemijaniem. Polacy wspominają zmarłych, odwiedzają groby bliskich. To 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. W Kościele Katolickim upamiętnia on wszystkich tych, którzy dostąpili już zbawienia.

»